Все книги в сердце Москвы. Куда сходить на фестивале "Красная площадь — 2023"

2 июня вместе с летним сезоном на Красной площади открывается одноименный книжный фестиваль, который в этом году объединит порядка 400 издательств со всей России, а также писателей, поэтов, переводчиков, журналистов и артистов. По традиции "Красная площадь" — это не только книжная ярмарка, гостям которой в этом году представят свыше 100 тыс. наименований книг, но и богатая культурная программа. Со всеми мероприятиями фестиваля можно ознакомиться на сайте программы "Красной площади". Чтобы не запутаться, редакция ТАСС составила дайджест того, что точно нужно не пропустить москвичам и гостям столицы в первую неделю лета.

2 июня

Перед церемонией открытия фестиваля "Красная площадь" советуем заглянуть на площадку "Нон-фикшн". Ответственный секретарь Большой российской энциклопедии Сергей Кравец впервые представит широкой публике ее электронный портал. Ранее вы могли слышать о нем как о портале "Знания" или "российской "Википедии". Почему сравнения с последней в корне неверны, Сергей Кравец расскажет в 11:00.

А начать путешествие по фестивалю "Красная площадь" лучше всего от Главной сцены у подножия храма Василия Блаженного. В 12:00 официальный старт фестивалю дадут пианисты Борис Березовский, Лев Бакиров, Владимир Рублев, Карина Тер-Газарян и Ирина Тен. Для гостей фестиваля на торжественной церемонии открытия прозвучат сочинения главного юбиляра года Сергея Рахманинова, а также мелодии Петра Чайковского, Фрица Крейслера, Феликса Мендельсона, Эдварда Грига и Франца Шуберта.

Конечно, ни одна "Красная площадь" не обходится без презентаций книжных новинок и встреч с их авторами. Книги Михаила Лабковского представлены на полках в любом книжном, а встретиться с одним из популярных российских психологов можно будет в этот день на Малой сцене в 14:00. Автор бестселлеров "Хочу и буду", "Люблю и понимаю" ответит на вопросы своих читателей и, может быть, даже даст парочку советов, которые изменят чью-то жизнь.

Самым юным посетителям Красной площади писатели Андрей Усачев и Галина Дядина представят свою новую книгу "Хулиганские стихи и неправильные сказки" (Детская сцена в 15:00), в то время как на Малой сцене в этом время можно будет посмотреть театрализованную сказку "Конек-горбунок". В 17:00 в Детской мастерской анимационная студия "Ярко" проведет мастер-класс по созданию мультфильмов, а в 18:00 на Детской сцене писатель и журналист Маша Трауб расскажет о том, как полюбить русский язык и перестать бояться его правил, на примере своей мини-энциклопедии.

Всем любителям поэзии Анны Ахматовой народная артистка России, актриса БДТ им. Товстоногова и знаток ее творчества Светлана Крючкова приготовила авторскую программу "Но все-таки услышат голос мой…". На Главной сцене в 15:45 прозвучат строки из произведений Ахматовой, в том числе малоизвестных, дополненные факты из жизни великой поэтессы.

3 июня

На Малой сцене в 11:45 писатель и сценарист Олег Рой — автор экранизированных книжных серий "Волшебная лавка Есении", "Дракоша Тоша" и "Сказочный патруль" — обсудит с гостями "Красной площади" связь анимации и книжной индустрии, а также расскажет, как рождается идея мультфильма и сколько времени занимает создание анимационного сериала.

Самиздат продолжает захватывать книжный рынок, поэтому в 13:00 в лектории "Знание. Книги" группа компаний "Литрес" проведет мастер-класс "Придумай книгу за час". Его участники создадут и презентуют сюжетную историю для книги. Авторы "Литрес: Самиздат" и амбассадоры бренда дадут обратную связь по презентациям и рекомендации, а также расскажут о том, как начать успешную карьеру в качестве digital-писателя. В 18:00 на этой же площадке участники проекта "Литрес: Чтец", в котором каждый желающий может стать голосом аудиокниги, проведут мастер-класс "Попробуй стать чтецом аудиокниг".

На площадке "Художественная литература" в 15:00 Татьяна Толстая презентует читателям свою новую книгу "Истребление персиян". Писательница собрала в произведении книгу памяти умершего в 2020 году кинокритика Александра Тимофеевского. Помимо работы Толстой, в книгу также вошли тексты друзей и родных Тимофеевского. В 16:15 в этом же павильоне Дарья Донцова познакомит читателей со своими новинками — книгой "Игольное ушко" из детской серии "Сказки прекрасной долины" и детективом "Цыпленок Лисы Патрикеевны". Традиционно стенды с участием одной из самых популярных российских писательниц собирают половину посетителей "Красной площади", а автограф-сессии Донцовой растягиваются на часы.

Все те, кто вырос на книгах о волшебниках Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве, вряд ли пройдут мимо детской сцены в павильоне "Детская и художественная литература" в 18:00. Один из самых читаемых в России авторов книг для детей и подростков Дмитрий Емец расскажет о своем творческом пути, работе над сюжетами и создании героев, которые любимы уже не одним поколением россиян.

Под занавес второго дня (21:00) фестиваля Московский Губернский театр представит на Главной сцене "Красной площади" фрагменты из спектакля "Поэтическое кафе "Луч". В спектакль вошли стихи 27 поэтов периода оттепели — Юнны Мориц, Наума Коржавина, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Иосифа Бродского, песни на стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Геннадия Шпаликова, Александра Галича и др.

4 июня

Традиционно проверить знание русского языка на "Красной площади" могут все, кто не успел сделать это на акции "Тотальный диктант" в апреле. Автор текста всероссийского диктанта этого года Василий Авченко продиктует его еще раз на Главной сцене в 11:45. Организаторы акции Ольга Ребковец и Владимир Пахомов проведут работу над ошибками и расскажут, какие регионы оказались самыми грамотными.

На этой же площадке в 15:15 пройдет концерт к 95-летию поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. Среди участников — артисты российской эстрады, театра и кино, а также молодые поэты — лауреаты Премии имени Андрея Дементьева и Всероссийского конкурса "Зеленый листок". Во время концерта гостям презентуют новую книгу Андрея Дементьева "Каждый день, как подарок", составленную художественным руководителем тверского Дома поэзии, теле- и радиоведущей Анной Пугач-Дементьевой.

Японская манга уже давно перестала считаться увлечением только детей и подростков. В прошлом году художественные произведения, включая комиксы и мангу, впервые вошли в пятерку бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие. В павильоне "Нон-фикшн" в 17:00 сценарист Екатерина Дятлова и художник-иллюстратор Светлана Крашенинникова расскажут об этапах создания собственной манги с нуля. Посетители узнают, как придумать сюжет, создать визуальные образы персонажей и сделать раскадровку страницы.

85-летие со дня рождения поэта, актера и барда Владимира Высоцкого на "Красной площади" (Главная сцена в 18:30) отметят музыкально-поэтическим вечером. Студенты Школы-­студии МХАТ во главе с художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова Константином Хабенским представят программу "Наш Высоцкий" из цикла мхатовских вечеров "Круг чтения".

5 июня

В 12:00 на Главной сцене лауреаты литературной премии "Большая книга" Алексей Варламов и Павел Басинский проведут дискуссию "Два Толстых. Как написать биографию классика?". Позже (13:00) на этой же сцене писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в честь 90-летия со дня рождения Бориса Стругацкого расскажет о влиянии братьев Стругацких на российскую фантастику и его собственное творчество, а также поделится мыслями о современных трендах в русской фантастике и о волнующих его темах.

В 20:30 на Главной сцене на вопрос о том, что общего у литературы Антона Чехова и музыки Петра Чайковского, постарается ответить камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста РФ Юрия Башмета. Для гостей фестиваля прозвучит музыкально-литературная программа "Чехов и Чайковский".

6 июня

Последний день "Красной площади" — день рождения поэта Александра Пушкина и чествование лауреатов одной из главных российских премий для молодых писателей и поэтов "Лицей". Лучших выберут из 20 финалистов в возрасте от 23 до 35 лет. На торжественной церемонии жюри объявит шестерых лауреатов — по три в номинациях "Проза" и "Поэзия". В отдельной номинации "Выбор книжных блогеров" издательский сервис Ridero вручит сертификат на индивидуальную программу продвижения в течение года той книге, за которую проголосовало блогерское жюри. Призовой фонд "Лицея" превышает 4 млн рублей.

В шатре "Нон-фикшн" в 19:00 бывший генеральный директор Третьяковской галереи, искусствовед Зельфира Трегулова представит свою книгу "Шедевры Третьяковки. Личный взгляд". Трегулова рассказывает о самых интересных картинах XIX и ХХ веков из собрания Третьяковской галереи, а также о создавших их мастерах. В книгу вошли краткие биографии художников, анализ произведений, а также личное отношение Трегуловой к описываемым шедеврам.

Завершится книжный фестиваль "Красная площадь" вечерним концертом (20:15) на Главной сцене с участием ведущих мастеров оперной сцены Москвы. Зрители услышат романсы композиторов XIX и XX веков, написанные на стихи Пушкина, и фрагменты из опер на пушкинские сюжеты в исполнении солистов Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Юлия Фролова