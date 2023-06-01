Более 400 музыкантов примут участие в фестивале духовых оркестров в Петербурге 12 июня

Площадкой мероприятия станет Петропавловская крепость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Фестиваль духовых оркестров, который пройдет в Санкт-Петербурге в День России, соберет вместе более 400 военных музыкантов страны, а также коллективы из Белоруссии. Событие продолжит серию праздничных мероприятий, посвященных 320-летию Санкт-Петербурга, сообщила в четверг пресс-служба комитета по развитию туризма, выступающего организатором фестиваля.

"В дефиле-шоу примут участие более 400 музыкантов - они исполнят произведения, вдохновленные городом на Неве. Зрителей будут ждать показательные выступления оркестров ведущих военных учебных и научных центров России. Специальными гостями фестиваля станут оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова и сразу два заслуженных коллектива из Белоруссии - образцово-показательный оркестр внутренних войск Министерства внутренних дел и легендарный ансамбль "Песняры", - говорится в сообщении.

Площадкой фестиваля станет Петропавловская крепость. Дню России и юбилею Петербурга также посвятят свои выступления артисты Родион Газманов, София Феськова, Астемир Болов.

В комитете отмечают, что фестиваль напомнит об одной из традиций, которую заложил первый российский император и основатель Санкт-Петербурга Петр Великий. "Именно по его указу была создана Военно-оркестровая служба молодой регулярной российской армии. Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка стал со временем неофициальным гимном Российской империи. Сам Петр I был штатным старшим барабанщиком Преображенского полка", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль духовых оркестров считается одним из наиболее значимых событий культурного и туристского календаря Санкт-Петербурга.