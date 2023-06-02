Путин направил приветствие участникам фестиваля в честь 150-летия Гнесиной

Он подчеркнул вклад педагога в развитие системы профессионального музыкального образования в России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам Международного музыкального фестиваля, посвященного 150-летию Е. Ф. Гнесиной, подчеркнув ее вклад в развитие системы профессионального музыкального образования в России. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Елена Фабиановна была человеком яркого, щедрого таланта и неиссякаемой творческой энергии. Выдающаяся пианистка, авторитетный педагог и общественный деятель, она видела свое призвание в служении отечественной культуре, в поддержке и воспитании одаренной молодежи, многое сделала для создания в нашей стране уникальной системы профессионального музыкального образования, - отметил президент.

Глава государства добавил, что все присутствующие в Московском концертном зале "Зарядье" деятели культуры и искусства берегут и развивают благородные традиции беззаветного подвижничества, обогащают их новыми, востребованными проектами и инициативами.

Путин выразил уверенность, что фестиваль станет значимым событием в череде праздничных мероприятий, проходящих в честь Гнесиной, а также посодействует сбережению ее богатого творческого наследия.

Президент страны также пожелал успехов и незабываемых впечатлений участникам, гостям и организаторам фестиваля.