Пелагея считает невозможным "отменить" русскую культуру

По словам певицы, народы Сербии и России сохраняют особую связь, что является очень важным в нынешние времена

БЕЛГРАД, 3 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Русская культура не пострадает от попыток ее "отменить", от таких действий в конечном счете потеряют лишь те, кто пытается это делать. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС певица Пелагея перед большим концертом, который состоится в воскресенье на площади Республики в центре Белграда. Она отметила, что народы Сербии и России сохраняют особую связь и это очень важно в нынешние времена.

"Я думаю, что [от попыток "отменить" русскую культуру] потеряют только те люди, которые никогда не услышат русскую музыку или не прочитают русскую литературу. Мне кажется, есть вещи, которые отменить просто невозможно, даже если кто-то очень захочет. Во всяком случае, полагаю, что думающие люди понимают, что хуже от этого будет только им, я думаю, что это совершенно невозможно. Во всяком случае, русская культура от этого точно не пострадает", - сказала она.

Особая связь русских и сербов

Народы России и Сербии, уверена Пелагея, связаны на особом уровне и это чувствуется в отношениях между людьми. "У меня есть друзья-сербы в Москве, вообще у всех русских, мне кажется, есть ощущение, что здесь живут братья. Правда, это какое-то у нас, видимо, впитанное с молоком матери это ощущение, и, в общем, очень нам важна поддержка, которая прямо чувствуется и даже без официальных лиц, чувствуется от народа. Особая связь абсолютно точно есть, она прямо такая осязаемая", - отметила она.

Пелагея согласна, что Сербия в своем отношении к русской культуре на правильном пути. "Я очень надеюсь на то, что это так и будет, и, повторюсь, для нас это очень важно", - подчеркнула собеседница.

Сравнивая русскую и сербскую музыкальные традиции, Пелагея обратила внимание на сходства, присущие всем славянским культурам. При этом, по ее словам, русских и сербов отличает особенное отношение к родной стране. "Они [русская и сербская музыкальные традиции] и похожи, и отличаются. Есть какие-то моменты, которые есть в славянской культуре, безусловно, есть и похожие мелодические какие-то моменты. Ну и, конечно, что касается текстов, то тексты - об одном и том же поют наши народы, и это такие вечные совершенно интернациональные песни. Это идет от души, и мы действительны похожи - сербы и русские - отношением к родине, любовью к своей родине", - уверена певица.

Первый большой концерт в Сербии

Говоря о предстоящем концерте в Белграде, Пелагея подчеркнула, что для ее коллектива это долгожданное выступление. Первоначально концерт должен был состояться 9 мая в честь Дня Победы, но был отложен из-за трагических событий 3 и 4 мая в Сербии. Тогда во время стрельбы в школе в Белграде погибли девять человек и были ранены семь, а в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения из автомата убил 8 и ранил 14 человек.

"Мы не первый раз в Сербии, но первый раз - с сольным концертом, еще и на [центральной белградской] площади. Очень волнительно, официальный большой приезд первый раз. Очень, очень долгожданный. Не получилось у нас приехать месяц назад из-за трагических событий, мы очень переживали. Дай бог, завтра состоится", - сказала она.

По словам Пелагеи, специально для белградской публики подготовлен сюрприз. "Мы соединили специально для завтрашнего концерта русскую народную песню с сербской народной. Так что, будет сюрприз, я надеюсь, что будет интересно", - заметила она.