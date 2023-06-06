"Игра" в рок-н-ролл. Что известно о самой ожидаемой части кинофраншизы о майоре Громе

Пожалуй, в 2023 году вселенная "Майора Грома" в долгом представлении уже не нуждается. Первый фильм — первая полнометражная экранизация комикса издательства Bubble о майоре петербургской полиции Игоре Громе — вышел в кинотеатрах в 2021 году. Проект удвоил фанатскую базу комикса, зародившуюся более десяти лет назад, занял первую строчку по просмотрам на Netflix и успел обзавестись оригинальным приквелом о детстве главного героя. В начале 2023 года на "Кинопоиске" вышел фильм "Гром: Трудное детство". Сейчас в Санкт-Петербурге и его окрестностях идут съемки будущего большого релиза — третьего в киновселенной фильма "Майор Гром: Игра", премьера которого запланирована на 2024 год.

Удивлять зрителя

В середине марта съемки третьего "Грома" стартовали в закрытом следственном изоляторе "Кресты". В старинной тюрьме снимали бунт заключенных, в которой Гром и его напарник Дима Дубин противостоят толпе преступников и ее главарю. Последнего сыграл стендап-комик Евгений Чебатков, которого не узнать за сложным пластическим гримом в довесок к побритой налысо голове и татуированному лицу. Из мрака "Крестов" съемочная группа перебралась к архитектурным ансамблям центра Петербурга, в апреле съемки проходили у Мариинского дворца на Исаакиевский площади. В начале мая команда "Майора Грома" сделала остановку на территории недействующего Сестрорецкого инструментального завода — в прошлом оружейного, построенного еще по указу Петра I. Узнать, из чего складывается сиквел успешного комикс-блокбастера, в Сестрорецк пригласили и журналистов.

Те, кто хотя бы мельком следит за фандомом "Майора Грома", знают, что экранизацию "Игры" поклонники ждали еще с момента анонса первого фильма. Одноименная сюжетная арка в комиксе — самая драматичная, напряженная и трагичная во всей истории Игоря Грома, а возможно, и комиксов Bubble в целом. Однако создатели предупреждают: в фильме оригинальная история комикса трансформируется, будет много неожиданных сюжетных поворотов.

"Почему "Игра"? Потому что это действительно большая и яркая история в серии, которой мы вдохновились. Но, как и с первым фильмом, мы подходим к вопросу адаптации смелее, для того чтобы у нас было поле для удивления нашей аудитории. Не хочется спойлерить, но, поверьте, нам есть чем удивить и фанатов, которые следят за проектом, и простого зрителя", — говорит продюсер фильма, руководитель "Плюс студии" Михаил Китаев.

Продюсеры обещают, что зрители получат яркий и зрелищный блокбастер, но третий фильм, в отличие от "Игры" в комиксе, кульминацией киновселенной не станет. "Делать комикс покадрово мы не собираемся ни в коем случае. Вы точно не ожидаете того, что будет в фильме. Но при этом найдете те элементы, которые были в оригинале. И они отразятся в фильме с интересной стороны", — добавляет главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

Гром наращивает объем, Дубин отращивает усы

Ставка удивлять сработала уже как минимум на актерах. Тихон Жизневский и Александр Сетейкин, они же экранные Игорь Гром и Дима Дубин, в перерыве между дублями вырвались пообщаться с журналистами. Актеры в один голос отмечают, насколько вырос уровень подготовки, выбора локаций и самих съемок к третьему фильму. Вместе со съемочной командой (она, к слову, особо не поменялась, за постановку нового фильма все так же отвечает режиссер Олег Трофим) "повзрослели" и герои фильма. События "Игры" происходят спустя год после победы майора Грома над Чумным Доктором. "Мой персонаж, пройдя уже в первой части огонь и воду, по сути, сейчас проходит третью стадию. Эти медные трубы — проверка славой. Гром теперь оказывается очень популярным человеком и полицейским", — рассказывает Жизневский.

По словам актера, трансформация характера Грома — не менее важная составляющая фильма, чем драки и погони. "Если в первой части мой герой был немного табуреточный, немного примитивный, то здесь у него появляется много разнообразных красок. Мне кажется, теперь он более объемный, более интересный и человечный", — добавляет исполнитель главной роли.

В продолжении "Майора Грома" развитие получает и напарник главного героя. Александр Сетейкин рассказал, что события нового фильма становятся для Димы Дубина эмоциональным маятником, разбивающим его розовые очки. Для нового фильма Сетейкин как минимум отрастил усы, чтобы к его Дубину со сменой имиджа в полицейском участке перестали относиться как к стажеру. Правда, усы актеру пришлось сбрить и заменить накладными из-за того, что сцены снимали не по хронологии. "Мне бы тоже хотелось, чтобы он был более объемным, более краеугольным. Чтобы у него еще были видны темные стороны, помимо светлых. Я имею в виду угол зрения персонажа, не поведение, не темные поступки, а именно видение", — говорит про своего героя Сетейкин.

Для Жизневского "Игра" стала "любопытной" частью киновселенной, а Сетейкин назвал сценарий нового фильма бомбическим. Вернется ли в прямом сиквеле первой части Сергей Разумовский — главный враг Игоря в костюме Чумного Доктора — пока загадка. В "Игре" вызов "консерватору и ретрограду" Грому, все еще использующему кнопочный телефон, как минимум бросает стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта.

Тихон Жизневский на съемках фильма "Майор Гром: игра" © Валентин Егоршин/ ТАСС

Жизневский и Сетейкин беседуют с журналистами в непривычной для зрителей тренировочной полицейской форме с бронежилетом поверх. В это время в старинном кирпичном здании завода позади них проходят съемки соревнований между роботами и полицейскими — коллегами Грома и Дубина. Сцена непростая. Поскольку весь хай-тек появится на экране только на стадии постпродакшена, актеры играют с пустотой. Имитируя звуки роботов и взрывов, дирижирует артистами на площадке-полигоне режиссер Олег Трофим. За происходящим со второго этажа наблюдает начальник Грома Федор Прокопенко в исполнении Алексея Маклакова. Рядом с ним в кадре появляются сразу три новых персонажа.

Старые песни о новом

Актрису Ольгу Сутулову не сразу можно разглядеть в роли пепельной блондинки Марии Архиповой. Вдохновленная образом Розамунд Пайк из "Аферистки" и ассоциирующаяся у самой Сутуловой с музыкой Rammstein, женщина-генерал намерена реформировать полицию Петербурга при помощи внедрения технологий и замены полицейских на роботов. Поставщиком последних станет загадочный и остроскулый Август ван дер Хольт. Наследник оружейной компании Holt International в исполнении Матвея Лыкова — герой другой популярной истории Bubble, комикса "Красная Фурия", — уже косвенно упоминался в первом фильме о майоре Громе. Именно компания Хольта разработала смертоносный костюм Чумного Доктора для Сергея Разумовского.

"Мой персонаж — иностранец. Его представления и менталитет отличаются от русского менталитета. Я думаю, у Хольта немного другое представление о жизни, мире и о том, что этому миру необходимо. Все-таки господин Хольт уже существующий персонаж определенной вселенной, поэтому было очень интересно разобраться, кто он такой и что им движет", — рассказывает Лыков.

Съемки фильма "Майор Гром: игра" © Валентин Егоршин/ ТАСС

Взаимодействие старых и новых героев Ольга Сутулова называет столкновением разных мировоззрений, поколений и эпох, вечным конфликтом отцов и детей. При этом на площадке отношения между актерами потрясающие, признается актриса. Между дублями Сутулова и Маклаков прерываются на трансляцию футбольного матча. Представляя разные лагеря в фильме, актеры переживают за разные команды и в жизни. Алексей Константинович болеет за "Спартак", Ольга — за "Зенит", но за матчем актеры следят с экрана одного смартфона.

Последний в новом трио персонажей — помощник Хольта Отто Шрайбер, с которым, по признанию Матвея Лыкова, его герой неразлучен. Исполнитель роли Отто Андрей Трушин для своего героя обзавелся густой седой бородой и пересекающим лицо шрамом — ежедневно на этот грим художники тратят до двух часов. Если Лыков своего персонажа ассоциирует с классической музыкой Вивальди или Бетховена, то саундтрек Отто Шрайбера — это Led Zeppelin. "Если вы читали "Красную Фурию", то в комиксах его называют тупым варваром, — говорит о своем герое Трушин. — Здесь Отто будет более интеллигентным, более веселым в рамках того, что можно сыграть".

Мыслям о музыкальности фильма вторит и каскадер Максим Яковлев. Для него "Игра" — это настоящий рок-н-ролл, а сцена, которую снимают на Сестрорецком заводе, по настроению похожа на треки рокеров The Hatters. Постановкой трюков в фильме занимается школа сценического боя "Кун-До" под руководством Роберта Куна. Каждому персонажу подбирают индивидуальный стиль и особенности боя. По словам Яковлева, все трюки, которые зрители увидят в кино, сделаны вживую без применения CGI (изображения, сделанные с помощью трехмерной компьютерной графики — прим. ТАСС). Кроме того, в "Игре" смешались как минимум три культуры ведения боя. "Здесь мы делаем вещи, которые не делали до. Для каскадеров, да и для всех цехов, то, что сейчас происходит, — это топовый уровень".

При этом самой сложной в фильме, по мнению Яковлева, остается сцена в "Крестах". В ней приняли участие 70 человек, 25 из которых — профессиональные каскадеры. На драку хронометражем две минуты в среднем уходит два дня. Съемки побоища в "Крестах" заняли у создателей порядка пяти дней.

Съемки фильма "Майор Гром: игра" © Пресс-служба Кинопоиска

"Мы сделали самый сложный вариант для нас, для каскадеров. Это были полностью проставленные кадры. Все знали, что делают, вплоть до седьмого ряда в массовке — ребят, которые стоят за решеткой. Здесь проделана ювелирная работа, невозможно было скрыть какое-то неправильное движение у актеров или каскадеров. И при этом, по ощущению, кажется, что эта драка "грязная", — добавляет Яковлев.

Гром вернется в кинотеатры

Если первая часть "Майора Грома" создавалась приоритетно для кинотеатрального проката, то приквел о трудном детстве главного героя вышел эксклюзивно на "Кинопоиске" 1 января 2023 года. По словам продюсеров фильма Михаила Китаева и Артема Габрелянова, с "Игрой" Гром и компания вернутся на широкие экраны кинотеатров. При этом продюсеры не считают идеальным моментом для развития российских кинокомиксов отсутствие в расписании кинотеатров контента Marvel и DC.

"То, что из нашей жизни исчезают мейджорские кинокомиксы, скорее плохо, чем хорошо, для нас в целом. Но мы продолжаем делать свое дело, продолжаем развивать киновселенную. Сейчас мы находимся на площадке фильма "Майор Гром: Игра", но у нас большие планы. Мы также продолжаем работать над сериалом о Красной Фурии, там все хорошо", — сказал Китаев.

Несмотря на то что продюсеры ставят задачей сделать из "Игры" самостоятельное произведение, Артем Габрелянов советует смотреть будущий фильм в связке с предыдущими. "Все, что у нас есть в "Трудном детстве", напрямую связано и с "Чумным Доктором", и с "Игрой". И это все сильно отразится в дальнейшем. Это не просто про какие-то отсылки, это про эволюцию персонажа. Ты гораздо больше начинаешь понимать мотивацию героев, глубину характеров, их проблемы и внутренние страхи. "Игра" не будет полностью восприниматься, если ты не посмотришь и "Чумного Доктора", и "Трудное детство". Это важные вехи в истории развития майора Грома как персонажа", — подытожил он.

Юлия Фролова