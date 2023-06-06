Гран-при Фестиваля театров малых городов России удостоены три спектакля

Как отметил худрук фестиваля Евгений Миронов, обычно жюри выбирает двух победителей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спектакли Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина, Драматического театра города Комсомольск-на-Амуре и Новокузнецкого драматического театра удостоены Гран-при XX Фестиваля театров малых городов России, прошедшего в Магнитогорске, сообщила во вторник пресс-служба смотра.

"В этом году у нас исключительный случай - жюри выбрало не два, а три обладателя Гран-при! И мы будем рады встретить спектакли-победители в Москве на сценах Театра наций", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя фестиваля Евгения Миронова.

Так, лучшими спектаклями большой формы жюри назвало "Лавр" режиссера Алексея Вотякова в Магнитогорском драматическом театре имени А. С. Пушкина и "Папу" режиссера Дмитрия Акриша в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре. А в номинации "Лучший спектакль малой формы" победила постановка "Черная пурга" режиссера Филиппа Гуревича в Новокузнецком драматическом театре.

Фестиваль прошел с 29 мая по 5 июня в Магнитогорске. Смотр организовал Театр наций при поддержке Минкультуры России и благотворительного фонда Евгения Миронова "Театральные инициативы". Победителей определило жюри во главе с режиссером Маратом Гацаловым, в состав жюри вошли народная артистка России Ольга Остроумова и театральные критики.

Приз в номинации "Лучшая мужская роль" присудили Алексею Ухову за работу в спектакле "То самое" режиссера Андрея Шляпина в Русском драматическом театре "Мастеровые" (Набережные Челны). Лучшей в аналогичной женской номинации стала Лариса Гранатова за работу в спектакле "Папа". Приз "Надежда" достался Мурату Абулкатинова за постановку "Делай все что хочешь, пока я тебя люблю" в Прокопьевском драматическом театре имени Ленинского комсомола. Дипломом Ассоциации театральных критиков был награжден спектакль "Рассекая волны" режиссера Галины Зальцман в Городском драматическом театре Шарыпово.

В фестивале участвовали 16 творческих коллективов из Альметьевска, Березников, Великих Лук, Глазова, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Магнитогорска, Минусинска, Мичуринска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Новокуйбышевска, Нягани, Прокопьевска, Шарыпово. Фестиваль - одно из направлений деятельности Театра наций, он проводится ежегодно.