"Санктъ-Петербургъ Опера" запустила специальный проект об истории особняка на Галерной

Запуск приурочен к 160-летию со дня рождения предпринимателя Сергея фон Дервиза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" запустил специальный проект в своем сообществе "ВКонтакте", посвященный истории особняка на Галерной, 33, где ныне работает труппа.

"Дату открытия спецпроекта мы приурочили к 160-летию со дня рождения предпринимателя, мецената и большого поклонника музыкального искусства Сергея фон Дервиза (1863-1918). Именно при нем театр, музыка и искусство стали неотъемлемой частью жизни особняка на Галерной, где ныне располагается "Санктъ-Петербургъ Опера" - рассказали в пресс-службе театра.

В серии эксклюзивных публикаций пользователи социальной сети узнают о том, как в жилом доме появился театр всего для одного зрителя, как особняк барона фон Дервиза стал кусочком Ниццы на берегах Невы, какие сокровища хранят Мавританская и Кленовая гостиные, как французский грот стал театральным фойе. Ныне после многолетней реставрации воссозданные интерьеры особняка стали по экзотичности и роскошеству убранства сами по себе достопримечательностью города.

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера", созданный в 1987 году, известен ныне в России и за рубежом. Театром руководит его основатель народный артист России Юрий Александров, ставивший спектакли на сценах театров Метрополитен-опера, Ла Скала, Арена ди Верона, в Мариинском и Большом театрах. Камерность театра, расположенного в особняке, не мешает режиссеру ставить такие серьезные по масштабу оперы, как "Евгений Онегин", "Травиата", "Сила судьбы", "Сельская честь", "Искатели жемчуга".