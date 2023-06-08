Выпускники Академии русского балета имени Вагановой показали свой спектакль в Мариинке

Вместе с россиянами в выпускных спектаклях участвуют артисты из Армении, Великобритании, Испании, Румынии, США, Финляндии, Франции, ЮАР, Японии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Академия русского балета имени Агриппины Вагановой (АРБ) показала свой выпускной спектакль на сцене Мариинского театра. Он вошел проходящего здесь международного фестиваля "Звезды белых ночей".

"Традиционно наши выпускники востребованы ведущими театрами страны. Они уже приняты в Мариинский, Большой, Михайловский театры, в Московский театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Есть приглашения из Екатеринбурга, Самары, из филиала Мариинского театра во Владивостоке. Несколько выпускников начнут свою карьеру в Большом театре Беларуси, где главным балетмейстером стал бывший премьер Мариинки Игорь Колб", - рассказала корреспондент ТАСС заведующая сценической практикой Нонна Шестакова.

Вместе с россиянами в выпускных спектаклях участвуют артисты из Армении, Великобритании, Испании, Румынии, США, Финляндии, Франции, ЮАР, Японии. По словам Шестаковой, иностранцы мечтают танцевать в России и пробуются в разные театры. Так, в нынешнем году в труппу Мариинки приняты выпускники из Румынии и США.

В программу выпускного спектакля вошли сюита "Оживленный сад" из балета "Корсар" в хореографии Мариуса Петипа (реконструкция и новая хореографическая редакция Юрия Бурлаки), сюита характерных танцев из балета "Лауренсия" в хореографии Вахтанга Чабукиани. Сюита составлена ректором Академии народным артистом России Николаем Цискаридзе, который как педагог вел в этом учебном году 1-й курс девочек.

Выпускные спектакли еще дважды будут показаны в Мариинке. А 18-19 июня их увидят москвичи на выступлениях Академии в Кремлевском дворце. В поездке примут участие 120 юных артистов - как выпускников, так и учащихся других классов.

Академия русского балета имени Вагановой, ведущая свою историю с мая 1738 года, - одна из старейших балетных школ мира, с именем которой тесно связаны расцвет и всемирное признание русской балетной школы. Среди ее выпускников разных эпох - Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Константин Сергеев, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева.