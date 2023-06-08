Театр из Донецка стал обладателем гран-при детского фестиваля в Севастополе

В мероприятии приняли участие театры из 11 городов и регионов

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Постановка "Айболит" Донецкого республиканского молодежного театра получила гран-при детского театрального фестиваля "Сказочное королевство", собравшего в Севастополе театры из 11 городов и регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского театра юного зрителя (СевТЮЗ).

"Рассказать хочется о каждом спектакле - насколько оригинальны и красивы были работы коллег. Но экспертный совет смог сделать свой выбор, присудив гран-при удивительной постановке Донецкого республиканского молодежного театра "Айболит". В ней трогательно и остро прозвучала мысль о необходимости сохранять детство, защищать его", - приводятся в сообщении слова директора фестиваля Андрея Маймусова.

Cпектакль "Каникулы Бонифация" Московского ТЮЗа был награжден в номинации "Королевская сказка", а постановка "Любовь к одному апельсину" Крымского академического театра кукол из Симферополя выиграла в номинации "Королевский восторг". Специального приза жюри удостоен спектакль Рязанского ТЮЗа "Маленький принц". Открытием фестиваля стала постановка Лаборатории Алмаза Садриева из Казани "Самый первый цирк", который собрал в зале детей в возрасте до трех лет.

В афишу фестиваля вошли народные сказки "По щучьему велению", "Иван да Мария", "Жихарка", классические сказки "Айболит", "Красная шапочка и КО", высокая классическая литература - "Маленький Принц" и "Черная Курица", а также театральные "каверы" - "Золотая антилопа" и "Каникулы Бонифация". Помимо традиционных показов спектаклей, в рамках фестиваля прошли лекции и мастер-классы.

Фестиваль "Сказочное королевство" прошел в Севастополе в седьмой раз. На сцене СевТЮЗа свои спектакли представили театры Великого Новгорода, Горловки (ДНР), Екатеринбурга, Калуги, Казани, Крыма, Лобни (Московская область), Макеевки (ДНР), Москвы, Омска и Рязани. В этом году впервые постановки увидели дети, живущие в удаленных районах Севастополя, а сами конкурсные спектакли были оценены детьми в возрасте от 7 до 12 лет, которых курировал экспертный совет.