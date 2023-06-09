В Мемориальном музее-квартире Римского-Корсакова откроется выставка "Музыка птиц"

Экспозиция будет работать до 19 мая 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Выставка "Музыка птиц" откроется в пятницу в Мемориальном музее-квартире Николая Римского-Корсакова в Петербурге, сообщили в пресс-службе Музея театрального и музыкального искусства, филиалом которого является музей-квартира композитора.

"В произведениях Римского-Корсакова упоминается около 50 названий птиц. А эпиграфом новой выставки стали слова "Сбирались птицы, сбирались певчи…" из "Песни и пляски птиц" пролога оперы "Снегурочка", - отметили в пресс-службе.

В выставочном зале музея соберутся разнообразные пернатые персонажи оперных, балетных и драматических спектаклей. В одну экспозицию организаторы собрали материал о птицах, встречающихся в пространстве театральной сцены: птичьи стаи "Снегурочки", Царевна-Лебедь, Золотой петушок и птица Сирин из "Сказания о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова, а также пернатые персонажи из произведений других композиторов, в их числе Соловей и Жар-Птица из одноименных произведений Игоря Стравинского, Ворон из балета "Снегурочка" на музыку Александра Глазунова. Звуки голосов различных видов птиц, представленных в экспозиции, сопоставили с их музыкальной интерпретацией.

В период работы выставки пройдут тематические мастер-классы и концертные программы. Экспозиция будет работать до 19 мая 2024 года.

Мемориальный музей композитора на Загородном проспекте, 28 открыт в доме, где он жил в 1893-1908 годах и написал 11 опер.