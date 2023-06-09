Одну из рукописей эпоса "Манас" включили в Список наследия ЮНЕСКО

Генеральный директор организации Одре Азуле вручила президенту Киргизии Садыру Жапарову соответствующий сертификат

БИШКЕК, 9 июня. /ТАСС/. Рукопись одного из вариантов киргизского эпоса "Манас" внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров принял генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, прибывшую в страну с официальным визитом. Одре Азуле вручила президенту сертификат о включении рукописи эпоса "Манас" в варианте манасчи Сагымбая Орозбакова в Список нематериального наследия", - говорится в сообщении.

Манасчи (исполнитель эпоса "Манас") Орозбаков родился в 1867 года в местности Кабырга Иссык-Кульской области Киргизии. Эпосом он увлекся в 15-летнем возрасте, в республике он считается сказителем наиболее объемного варианта "Манаса". В его варианте произведения насчитывается более 180 тыс. строк. Умер Орозбаков в 1930 году в Кочкорском районе страны.

В 2013 году межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включил киргизскую эпическую трилогию "Манас, Сейтек, Семетей" в список шедевров нематериального культурного наследия человечества. Эпос перевели на десятки языков мира. Писатель Чингиз Айтматов неоднократно говорил, что его страна не смогла создать в древности великих пирамид или других архитектурных памятников мирового масштаба, но есть "Манас", который выдержал испытание временем и существует уже на протяжении многих веков.

На русский язык произведение начали переводить в 30-х годах прошлого столетия, а впервые напечатали в 1941 году. В Киргизии манасчи, которых достаточно много в республике, могут наизусть рассказать все произведение. Многие российские переводчики полагают, что понять истинную суть "Манаса" можно только после прослушивания чтецов.

По сообщению пресс-службы президента Киргизии, в рамках визита в Киргизию гендиректор ЮНЕСКО также планирует поездки на ледники Адыгене и Голубина.