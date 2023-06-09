"Союзмультфильм" запустил канал на YouTube об авторской анимации

В его библиотеке насчитывается 15 анимационных фильмов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" запустила канал на YouTube, где собраны современные авторские короткометражные мультфильмы - обладатели наград на национальных и международных фестивалях. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе киностудии.

"Короткометражная авторская анимация - богатейшее направление, зона эксперимента, где наши художники и режиссеры позволяют себе в полной мере проявить своеобразие своего творческого видения. Однако в силу своего формата это кино долгое время не могло найти путь к своему зрителю. Уверен, новый канал поможет популяризировать авторскую анимацию, и миллионы зрителей по всему миру откроют для себя это направление", - цитирует пресс-служба генерального директора "Союзмультфильма" Бориса Машковцева.

Сейчас в библиотеке нового канала "Союзмультфильм. Авторская анимация" насчитывается 15 анимационных фильмов. Среди них "Теплая звезда" Анны Кузиной, "Привет, бабульник" Натальи Мирзоян, "Кораблик, который хотел летать" Екатерины Филипповой, "Зеркальце" Галины Голубевой, "Яблоневый человек" Аллы Вартанян и другие. В пресс-службе киностудии добавили, что библиотека нового канала будет пополняться новым контентом по мере того, как короткометражные картины будут доступны к показу по окончании профессиональных смотров.