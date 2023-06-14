Минкультуры РФ, Росконгресс и правительство Югры подписали соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под соглашением поставили статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, губернатор ХМАО Наталья Комарова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство культуры России, Фонд Росконгресс и правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Соответствующий документ стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в среду, передает корреспондент ТАСС.

Свои подписи под соглашением поставили статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, губернатор ХМАО Наталья Комарова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

"Безусловно мы сотрудничали и до этого, у Натальи Владимировны и ее команды очень активная жизненная позиция, - сказала Преподобная. - Мы уже знаем про многие из тех мероприятий, которые, как мы ожидаем, получат новый виток жизни. Очень хотелось, чтобы сейчас немного под другим углом совместными усилиями мы посмотрели бы на тот же [Международный фестиваль кинематографических дебютов] "Дух огня", на очень многое, что делается".

Замминистра культуры выразила надежду, что все те проекты, которые развиваются в ХМАО, станут примером для остальных российских регионов. "У нас Ханты-Мансийск во многом впереди, и очень бы хотелось, чтобы то лучшее, что несет в себе фестиваль, который в принципе знают все, узнала вся страна", - добавила она.

В свою очередь Комарова поблагодарила Министерство культуры РФ за глубокое погружение в региональные проекты. "Очень рассчитываем на то, что сегодняшнее соглашение в части, которая определила наше сотрудничество в вопросах, которые имеют отношения к подготовке кадров, к формированию проектов, развитию, в том числе "Духа огня", получит определенное развитие и совершенно другой статус", - добавила губернатор ХМАО.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.