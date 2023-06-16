"Централ Партнершип", "Кинослово" и "Тритэ" снимут в Китае российскую драму "Ненормальный"

Это первый иностранный проект, снимающийся на территории КНР за последние четыре года, рассказал генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") совместно с компанией "Кинослово" Петра Анурова и студией "Тритэ" Никиты Михалкова приступили в Шанхае к съемкам фильма "Ненормальный". Это первый иностранный проект, снимающийся на территории КНР за последние четыре года, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

"Буквально на днях в Шанхае начались съемки фильма "Ненормальный". Это первый зарубежный проект, снимающийся на территории Китая за последние четыре года. Это драма, которую мы делаем совместно с кинокомпанией "Кинослово", совместно с киностудией "Тритэ". Это пронзительная, светлая и полная юмора история вдохновлена невероятными реальными событиями", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам гендиректора "Централ Партнершип", будущий фильм не является совместным производством России и Китая, при этом китайские коллеги оказывают всю необходимую помощь. "Это как раз тот фильм, который мы планировали изначально снимать в США, но по ряду причин отказались от этого, переделали сценарий и перебрались в Китай", - добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.