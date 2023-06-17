Филиал Третьяковки в Самаре планируется открыть в третьем квартале 2023 года

Темой первого выставочного проекта станет "Еда в живописи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области рассчитывают на открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Азаров в кулуарах ПМЭФ.

"Реставрация здания находится на финальной стадии. Конечно, не радует, что уже дважды переносили открытие филиала. Напомню, что коллеги из министерства культуры и Третьяковской галереи объявляли сроки - весна 2022 года, потом весна 2023 года. Сейчас по целому ряду причин сроки переносятся, но так или иначе все уверенно говорят, что в текущем году филиал будет открыт. Мы обсуждали этот вопрос с министром культуры Российской Федерации Ольгой Борисовной Любимовой, я привлек внимание министра к этой ситуации. Надеюсь, что Ольга Борисовна даст нужный импульс работам по реставрации, устройству музейного пространства, и в третьем квартале филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет свою работу", - сказал Азаров.

Темой первого выставочного проекта станет "Еда в живописи", на выставке представят более 100 картин из самой Третьяковской галереи, а также работы из коллекции Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО и частных коллекций.

Здание фабрики-кухни, где откроется филиал Третьяковской галереи, построили в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой, оно выполнено в виде серпа и молота. После постройки там размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас оно реставрируется. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

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