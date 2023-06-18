В Москве назвали обладателей премии "Хрустальная Турандот"

Награды присудили в номинациях: "За лучший дебют", "За лучшую мужскую роль", "За лучшую сценографию", "За лучшую режиссуру", "Лучший спектакль сезона"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вечером в воскресенье в Москве в Театре имени Е. Вахтангова прошла 32-ая церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот". Награду получили актер Александр Олешко, художник Александр Боровский, режиссер Егор Перегудов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня настоящий праздник. Сегодня действительно международный день гармонии. И еще есть один праздник - он называется у нас в России Днем медика. В качестве почетных гостей сегодня здесь медработники и военные врачи из госпиталей. Давайте сегодня на нашем празднике зажигать свет во имя искусства", - сказал, обращаясь к зрителям, основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.

Обладателями премии стали создатели лучших театральных премьер сезона 2022-2023 годов. Награды присудили в номинациях: "За лучший дебют", "За лучшую мужскую роль", "За лучшую сценографию", "За лучшую режиссуру", "Лучший спектакль сезона".

Среди гостей были директор театра Ленком Марк Варшавер, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, режиссер Сергей Женовач, актеры Валерий Баринов, Виктор Раков, Игорь Костолевский, Ольга Прокофьева и другие. На сцену вышла актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в образе принцессы Турандот вместе с Очарованным зрителем в исполнении ведущего артиста Московского театра оперетты Александра Бабика, дав старт церемонии, которая по традиции прошла в виде спектакля по оригинальному сценарию.

Новые лауреаты

Первой наградили студентку Театрального института им. Бориса Щукина Полину Рафееву, которая отмечена за лучший дебют - главную роль в спектакле Театра им. Вахтангова "Варшавская мелодия". "Я хотела бы высказать бесконечную благодарность моим педагогам, людям, которые в меня всегда верили, продолжают верить каждый день. Я хочу сказать спасибо тем, благодаря кому я имею честь стоять на этой сцене, получить эту премию. Ничего бы не случилось без самых главных людей в моей жизни - это мои родители", - сказала артистка и передала букет своей маме, которая пришла поддержать дочь на церемонии. Сразу после вручения Рафеева покинула зал для того, чтобы отыграть в спектакле "Варшавская мелодия" на Симоновской сцене Театра Вахтангова.

Хрустальную Турандот за лучшую сценографию получил Александр Боровский, оформивший спектакль "Лабарданс" в Студии театрального искусства (СТИ). Лауреат не смог присутствовать на премии - и за него статуэтку получил художественный руководитель СТИ Сергей Женовач. "Хочу сказать, что я счастливый режиссер, потому что я нашел своего художника, которого я люблю, которым восхищаюсь. Он не просто художник. Он выдумывает сценическую реальность, которую только он чувствует и понимает", - сказал Женовач и обещал передать награду лауреату.

В этот раз на церемонии не вручалась премия в номинации "За лучшую женскую роль". Обладателем награды в номинации "Лучшая мужская роль" стал Александр Олешко, исполнивший заглавную роль в спектакле "Павел I" на сцене театра Вахтангова в этом сезоне. Награду актер получил из рук своего учителя, российского актера и режиссера Александра Ширвиндта. "Я пришел, потому что Александр Владимирович Олешко - мой ученик. Я пришел, потому что театральное училище имени Щукина - лучшее учебно-театральное заведение. Он мой любимый ученик, потом он был моим коллегой по Театру сатиры, сейчас он мой коллега и партнер по сцене, мы вместе играем в спектакле", - поделился Ширвиндт.

"Уже 28 или уже даже 30 лет назад, в студенчестве, у меня была роль на юбилейном вечере Михаила Александровича Ульянова. Я должен был Юлию Константиновну Борисову - нашу великую Турандот - через темное закулисье провести на точку, потом свет на нее, и она выбегала на сцену в образе Турандот. А сейчас Турандот в моих руках", - вспомнил Олешко, принимая статуэтку.

Режиссер постановки "Любовь по Маркесу" Егор Перегудов стал обладателем премии в номинации "За лучшую режиссуру". Перегудов возглавил Московский академический театр имени В. Маяковского год назад. "Я хочу сказать спасибо театру Маяковского за то доверие, открытость, потому что у нас начало отношений. Я очень благодарен за эту премию. Театр Маяковского привык получать премии", - отметил режиссер на вручении.

Лучшим спектаклем, по версии "Хрустальной Турандот", был назван "Генерал и его семья", поставленный в Театре Вахтангова по историческому роману Тимура Кибирова. На сцену вышли участники спектакля во главе с режиссером Светланой Земляковой. "Спасибо прежде всего театру, который сделал все, чтобы наш спектакль состоялся. Спасибо Тимуру Кимбирову за этот роман, который пробуждает много разных размышлений, переживаний. С ним существуешь в диалоге. Спасибо, что заметили наш спектакль", - поблагодарила режиссер, принимая награду.

Специальные призы

Почетный приз "За честь, достоинство и служение зрителю" получил узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев, прославившийся ролью Ромео в художественном фильме "В бой идут одни "старики".

"Горячий вам, самый горячий, 45-градусный большой привет из Ташкента. Мечтал попасть в этот легендарный театр, посмотреть на корифеев российского театра и кино. Судьба подарила мне честь получить эту фантастическую награду, о которой я никогда не мечтал. Это не только моя награда, это награда моей республики, моего Ташкента, моих наставников", - поделился лауреат.

Специальный приз достался коллективу театра Вахтангова за создание проекта "Вахтангов. Путь домой". Как ранее сообщил ТАСС создатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький, родовой дом Евгения Вахтангова во Владикавказе восстановлен по инициативе театра, носящего его имя. Работы продолжались около 2,5 года, и теперь родовое гнездо Евгения Багратионовича превращено в культурный центр в статусе филиала театра. На сцену для получения статуэтки вышла часть труппы театра Вахтангова, которая сейчас находится в Москве, а не в Омске, где проходят большие гастроли театра.

О премии

"Хрустальная Турандот" учреждена в 1991 году. Название премия получила в честь спектакля Театра имени Вахтангова по сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот". Первая премия была вручена 25 мая 1991 года, ее лауреатом стала исполнительница роли Турандот в вахтанговской постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова. В разные годы лауреатами "Хрустальной Турандот" становились Олег Ефремов, Юрий Любимов, Олег Табаков, Марк Захаров, Петр Фоменко, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Сергей Женовач, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и другие актеры, режиссеры и художники.