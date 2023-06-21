Голикова заявила, что нужно расширять сотрудничество с Азией и Ближним Востоком в кино

По словам вице-премьера, акцент необходимо делать на содержании фильмов, создаваемых при государственной поддержке, не забывая об огромном воспитательном потенциале кинематографа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Представители российской киноиндустрии, которые создают фильмы при государственной поддержке, должны уделить особое внимание их содержанию и воспитательному потенциалу кино. Также необходимо расширять международное сотрудничество со странами Азии и Ближнего Востока, такое мнение в среду высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии в Минкультуры России.

"Акцент нужно делать на содержании фильмов, создаваемых при государственной поддержке, не забывая об огромном воспитательном потенциале кинематографа. Важно расширять международное сотрудничество в целях выхода на рынки Азии и стран Ближнего Востока", - сказала она.

Голикова отметила, что нужно также продолжать работу по воспитанию у молодежи гордости за страну, побуждать интерес к творчеству.