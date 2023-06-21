В Архангельской области фестиваль деревянной скульптуры собрал мастеров России и Эстонии

Тема конкурса этого года - "Россия большая и малая"

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Международный конкурс-фестиваль деревянной скульптуры "Древо жизни" собрал в Вельске Архангельской области мастеров из региона, Костромской области и Эстонии. Как рассказали в среду ТАСС в пресс-службе Вельского района, в этом году тема фестиваля - "Россия большая и малая".

"В фестивале принимают участие шесть мастеров по дереву из Вельска, Костромской области и Эстонии. В этом году мастерам предложена тема "Россия большая и малая". У них одинаковый исходный материал - это большие бревна, а что из них делать, одну скульптуру или композицию, и какую, каждый определяет сам", - сказали в пресс-службе.

Один из мастеров - Алексей Ласков из города Галич - выпускник художественно-графического факультета Одесского педагогического университета, член Творческого Союза художников с 2006 года. Помощник мастера - студент Вельского сельскохозяйственного техникума Тимур Баракшин, учится по профилю "ландшафтный дизайн". "2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и впервые в этом году у нас, у мастеров, есть подмастерья. За каждым резчиком закреплен учащийся колледжа или старшеклассник, из тех, кто интересуется резьбой и хочет усовершенствовать свои навыки", - отметила собеседница агентства.

Победитель конкурса будет объявлен 24 июня. В течение месяца скульптуры будут выставлены в центре Вельска, затем их переместят на площадку центра традиционной народной культуры "Берендей".