На Кубани впервые поставили спектакль на почти утраченном казачьем диалекте

В основу постановки легли рассказы дореволюционного кубанского прозаика Николая Канивецкого

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Спектакль на старинном казачьем диалекте - кубанской балачке - впервые прозвучал на сцене Краснодарского театра драмы. В основу постановки легли рассказы дореволюционного кубанского прозаика Николая Канивецкого, произведения которого впервые переиздали. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело", выпустившего литературный сборник и поддержавшего театральную постановку.

"В Краснодарском театре драмы с аншлагом прошла премьера спектакля "Как Степан Грищенко за горилкой ходил". <…> Особенность прозы Канивецкого заключается в использовании кубанской балачки - уникального казачьего диалекта, мало зафиксированного в литературе, и сегодня почти утраченного. <…> Спектакль <…> с этнографической точностью передал выразительное звучание кубанской балачки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в основу спектакля легли три рассказа Канивецкого - "На кладбище", "Лемишка" и "По станичному приговору". Они были поставлены на сцене Краснодарского театра драмы московским режиссером Ириной Васильевой в жанре "кубанского вестерна". В пресс-службе фонда ТАСС также уточнили, что на балачке спектакль поставили впервые.

В театре, где прошла премьера, организована выставка, посвященная персонажам новелл - кубанским казакам рубежа XIX-XX веков. Она продлится до 27 июня.

Рассказы Николая Канивецкого также впервые были объединены в сборнике "Было времячко", и представлены гостям театра. Новеллы были собраны в дореволюционных газетах и опубликованы фондом в одном из издательств с сохранением авторской орфографии. Уточняется, что в планах фонда выпуск рассказов в формате аудиокниги и подготовка расширенного издания с комментариями.

Для Краснодарского края традиции казачества имеют историческое значение, так как основание региона связано с переселением на территорию Кубани запорожских казаков. Казаки принимают активное участие в общественной и политической жизни, их привлекают к охране общественного порядка при проведении международных мероприятий, казачество задействуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Власти региона принимают различные меры для поддержки и развития казачества.