Фестиваль культуры на Хайнане с исполнением на носовой флейте привлек 80 тыс. человек

По информации газеты "Санья жибао", организаторы мероприятия сделали акцент на сочетании традиций и современности

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Более 80 тыс. человек посетили Третий Фестиваль нематериального культурного наследия зоны туризма "Наньшань" в Санья на острове Хайнань. Как сообщила газета "Санья жибао", завершающим событием этого мероприятия стало музыкальное исполнение на носовой флейте.

По данным издания, на этот раз в ходе фестиваля, длившегося восемь дней, был сделан особый акцент на сочетании традиций и современности. На нем представили культуру Санья, прилегающего к нему с востока Линшуй-Лиского автономного уезда, городов Учжишань (центральная часть острова) и Даньчжоу (северо-запад), а также уезда Туньчан (центр провинции).

Помимо художественной программы посетителей зоны "Наньшань" привлекли продемонстрированные там гастрономические изыски Хайнаня. Фестиваль проводили в партнерстве с туристической зоной Дацзу (город Чунцин, Юго-Западный Китай), известной своими наскальными рельефами, которые датируются VII-X веками.

Как отметил глава Ассоциации туристических объектов Хайнаня Лю Чуньли, который возглавляет компанию - оператор зоны "Наньшань", в этом году курируемый правительством фестиваль прошел при активной поддержке общественности. По его словам, мероприятие позволило существенно обогатить культурно-развлекательную программу, которую местные турфирмы предлагают отдыхающим.

Фестивали нематериального наследия в зоне туризма "Наньшань" проводят регулярно с 2021 года. Их цель - более подробно ознакомить международную и китайскую общественность с многосторонней и самобытной культурой Хайнаня.

Гора Наньшань в Санье расположена на южном побережье Хайнаня. У ее подножия на островке, омываемом Южно-Китайским морем, находится статуя бодхисаттвы Гуаньинь высотой 108 м. Тропические леса покрывают 97% этой естественной возвышенности, в районе которой, по словам экологов, круглый год сохраняется чистейший воздух и имеются самые прозрачные в стране прибрежные морские воды.