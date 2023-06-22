В Архангельске впервые открылся фестиваль "Треска day"

Мероприятие, в частности, посвятили выходу книги Марка Курлански "Треска. Биография рыбы, которая изменила мир"

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Мини-фестиваль "Треска day", посвященный главной поморской рыбе, впервые открылся в Архангельске в четверг. Как рассказал ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов, в его программе презентация книги о треске, ярмарка мастеров и паблик-ток о разных сторонах жизни трески и ее значении для мировой истории и культуры.

"В Архангельске проходит тематический фестиваль "Треска day". В ходе фестиваля пройдет презентация книги о треске, маркет и мастер-классы местных мастеров на тресковую тематику, гастроужин с блюдами из трески и паблик-ток в музее, где выступят эксперты из разных отраслей, пройдет дискуссия о треске. Каждый из коллег будет говорить на свою тематику: об океанологии, ихтиологии, задача музея - отразить часть историческую", - рассказал Тенетов.

Для Архангельска и Поморья треска в течение веков является объектом традиционного промысла, ее образ прочно вошел в местную культуру и язык. Жителей Архангельска называют трескоедами, а про город порой говорят "доска, треска и тоска". На Красной пристани набережной Северной Двины развернули ярмарку мастеров. Местные авторы учат гончарному делу, показывают, как делать рыбок из эпоксидной смолы и многому другому.

Фестиваль посвящен, в том числе, выходу книги Марка Курлански "Треска. Биография рыбы, которая изменила мир". Издательство "Синдбад" проведет презентацию книги. Именно благодаря треске европейцы начали пересекать Атлантику, из-за нее страны вели войны, а люди вершили революции, от трески зависели экономики крупнейших держав, и именно она повлияла на колонизацию Северной Америки.

Но, как отметил Тенетов, автор книги практически не уделяет внимания Русскому Северу, где промысел трески, а затем взаимоотношения поморов с норвежцами во многом выстраивались благодаря этой рыбе. И это имело большое значение в целом для страны. "Где-то с конца XVIII века промысел трески здесь на севере несколько поменял свой вектор. Поморы решили, что им выгоднее обменивать треску в промысловых объемах у северо-восточных норвежцев на зерно, на хлеб. По Двине сплавлялись баржи с зерном, перегружались в Архангельске на поморские шхуны и на этих шхунах в апреле с открытием навигации поморы плыли в порты Вадсе, Варде и Тромсе, и там происходил процесс обмена трески на хлеб", - пояснил директор музея.

В то время возник даже специфический язык, пиджин руссенорск или "моя-по-твоя", на котором общались поморы и северные норвежцы. Количество русских и норвежских слов было примерно одинаковым, с вкраплениями английских, шведских и немецких. Эти и другие нюансы, связанные с треской, ее значение для Поморья, биологическое разнообразие, прошлое и настоящее и ее влияние на ход мировой истории, планируется обсудить во время дискуссии. В ней примут участие редактор издательства "Синдбад" Аня Ефимова, руководитель Северного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Андрей Семушин, директор Центра развития аквакультуры Северного Арктического федерального университета Дмитрий Дорофеев, методист по музейной и образовательной деятельности Арктического морского института имени капитана В. И. Воронина Татьяна Романова и другие.