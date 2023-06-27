В Словении открылась выставка в рамках проекта "Крепость славянского слова"

Она продлится до конца августа

ШМАРТНО-ПРИ-ЛИТИИ /Словения/, 27 июня. /ТАСС/. Выставка в рамках просветительского проекта "Крепость славянского слова" открылась в понедельник в замке Богеншперк, расположенном рядом с населенным пунктом Шмартно-при-Литии в центральной части Словении. Экспозиция, в которой представлены фотографии и подробное описание Смоленской крепостной стены, призвана подчеркнуть единство славянских культур через обращение к фортификационным терминам, имеющим славянское происхождение.

"Одной из наших ключевых задач является развитие отношений между самым крупным и одним из самых малых славянских народов. Экспозиция, представленная сегодня, была организована музеем "Смоленская крепость", общественным учреждением "Богеншперк" и Форумом славянских культур. Знакомясь с представленными материалами, вы очень быстро найдете связь во фразеологии слов, используемых славянами для описания в том числе фортификационных сооружений. Выставка продлится до конца августа", - сообщил корреспонденту ТАСС организатор экспозиции, директор общественного учреждения "Богеншперк" Петер Аубель.

"Сегодня мы собрались в старинном и красивом замке Богеншперк по случаю знаменательного события: открытия фотовыставки, представленной государственным музеем "Смоленская крепость" в рамках просветительского проекта "Крепость славянского слова". Экспозиция познакомит вас с уникальными образцами и приемами древнеславянского зодчества, применяемыми при строительстве фортификационных сооружений на территории современной России, Словении, Сербии, Болгарии, Белоруссии и Хорватии", - сообщил в своей приветственной речи посол России в Словении Тимур Эйвазов. Посол обратил внимание собравшихся на то, что Российско-словенский центр имени Даворина Хостника (автор первого русско-словенского словаря), открытый в июне 2019 года, успешно продолжает свою работу на территории замка, тем самым внося вклад в развитие культурных отношений между Россией и Словенией.