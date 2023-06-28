В Якутске презентовали каталог об артефактах народов Якутии из коллекций зарубежных музеев

В книгу вошли ранее неизвестные предметы

ЯКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Презентацию альбома-каталога, основанного на коллекциях культурных ценностей коренных народов Якутии, которые хранятся в музеях Германии, представили в среду в Национальном художественном музее Якутии.

"Научная группа сотрудников Национального художественного музея работает над рубрикой "Музеи Европы", и нами были изучены коллекции, которые хранятся в Великобритании, Франции, Дании, Австрии, Германии. И в результате экспедиции было выяснено, что наибольшее количество предметов хранится именно в музеях Германии, поэтому было принято решение выпустить две книги - большие, масштабные научные исследования, охватывающие девять музеев. Сегодня - презентация второй книги второго тома "Музеи Германии" каталога "Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира", - рассказала ТАСС генеральный директор музея Влада Тимофеева.

Международный проект "Материальная и духовная культура народов Якутии XVII-XX веков в музеях мира" был начат в 2006 году и охватывает музеи Америки, Европы и России, в которых хранятся уникальные артефакты традиционной культуры народов Якутии. Так, первый том опубликовали в 2012 году, туда вошли артефакты из музеев Америки. Первую книгу второго тома, который посвятили коллекциям в четырех музеях Германии, презентовали в 2018 году.

Как уточнили в музее, презентованная книга восполняет пробелы в изучении коллекций материальной культуры народа саха, также долган, эвенков, эвенов, юкагиров. "Каталог публикует ранее неизвестные артефакты народов Якутии из музеев Германии: Гамбургский этнографический музей - Мировые культуры и искусства, Государственный музей этнографии Линдена, Музей мировых культур Раутенштрауха-Йоста, Музей заморских стран, Музей пяти континентов. В альбоме дана характеристика коллекций народов Якутии в собраниях музеев, выявлены пути комплектования предметов, изучена деятельность собирателей, коллекционеров, дарителей. Издание включает богатый иллюстративный материал", - добавили НХМ.

Как отмечалось на презентации, музеи Германии внесли весомый вклад в собирательство этнографических коллекций XVII - начала XX веков по народам Северо-Восточной Сибири. Как уточнила Тимофеева, в каждом опубликованном томе охвачено примерно по 1,8 тыс. артефактов. Она добавила, что работа по проекту будет продолжена на основе артефактов музеев других стран. Книга адресована специалистам в области этнографии, культурологии, искусствоведения, истории, а также широкому кругу читателей.