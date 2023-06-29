Более 40 музеев новых регионов России приняли участие в проекте "Музейные маршруты" в Туле

Для участников мероприятия подготовили трехдневную образовательную программу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 40 музеев Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняли участие в проекте "Музейные маршруты" в Туле. В мероприятии участвовали директор Исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор Реставрационного центра имени И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая и другие специалисты, сообщила в четверг пресс-служба министерства культуры России.

"28 июня в Тульской области стартовала серия экспертно-методических мероприятий всероссийского проекта "Музейные маршруты России". В сессии принимают участие 44 руководителя и сотрудника музеев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Делегацию ведомства возглавила заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Наталья Чечель", - говорится в сообщении.

"Музейные маршруты" прошли 28 июня в Туле. Перед началом пленарного заседания с приветственным словом к участникам проекта обратился первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. "Наш регион по праву считается третьей музейной столицей России. Это стало возможным благодаря инициативам губернатора Алексея Дюмина и поддержке министерства культуры. Впереди большая работа по восстановлению инфраструктуры, модернизации и оснащению учреждений культуры и музеев новых регионов. Уверен, что участие в проекте поможет в этом. Желаю всем участникам плодотворной работы и успехов", - приводятся в сообщении слова замглавы региона. Также событие посетил директор Исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор Реставрационного центра имени И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, директор Музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая и другие специалисты.

Для участников мероприятия подготовили трехдневную образовательную программу, направленную на ознакомление с российским законодательством в сфере музейного дела, особенностями комплектования, учета и хранения музейных предметов, работой с Государственным каталогом Музейного фонда России, и финансово-экономической деятельностью музея. По итогам обучения выдадут сертификаты о прохождении курса повышения квалификации "Нормативно-правовое регулирование деятельности государственных музеев Российской Федерации", подготовленные Российским этнографическим музеем.

Кураторство

Чечель напомнила, что в 2022 году министерством культуры России была запущена программа кураторства, в рамках которой все подведомственные федеральные музеи взяли шефство над музеями новых регионов. Она напомнила об открытии новых музеев: при поддержке Государственного исторического музея на базе Станично-Луганского краеведческого музея будет организована постоянная экспозиция об истории российского казачества, в городе Волновахе Музей им. Андрея Рублева представит Музей русского иконописания, а благодаря содействию РОСИЗО и Госфильмофонда России на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения имени А. А. Ханжонкова откроется Музей истории кино. Продолжается работа по созданию филиала крымского музея-заповедника "Херсонес Таврический" - музея-заповедника "Каменная могила" в Запорожской области.

Как заявила Чечель, всего с 2022 года в новых регионах России реализован 51 выставочный проект, проведено 28 культурно-образовательных мероприятий, которые посетили более 454 тыс. человек. По инициативе министерства культуры была создана Ассоциация исторических и военно-исторических музеев России, в которую вошли: Музей современной истории, Музей Победы, Государственный исторический музей, Тульский государственный музей оружия, Музей-заповедник "Прохоровское поле" и другие учреждения. Ключевая функция сообщества - оказание методической помощи региональным и муниципальным музеям по подготовке экспозиций, посвященных героям СВО.