Путин отметил необходимость госконтроля за объектами культурного наследия

Президент пояснил, что есть разные мнения о вопросе приватизации таких объектов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил востребованность инструментов контроля со стороны государства за объектами культурного наследия.

"Всегда нужно найти какие-то страховочные элементы для государства, для общества, чтобы все это не исчезло в небытие, все эти объекты культурного наследия, чтобы все было под контролем, и в то же время финансировалось должным образом. Вот такие новые инструменты контроля и организации работы, они востребованы, так что надо попробовать", - отметил Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени", комментируя инициативу о разработке платформы для синхронизации работы по развитию городов, где проживает свыше 200 тыс. жителей.

Президент пояснил, что есть разные мнения о вопросе приватизации объектов культурного наследия. Так, кто-то считает, что такие объекты нужно передать на федеральный уровень, потому что у городов нет денег на их содержание. Другие говорят, что "надо срочно все приватизировать, иначе все развалится". Также есть мнение, что, если отдать объекты в руки частников, то нельзя будет проконтролировать, что они с ними делают.

По словам автора инициативы, часто в городах организуют одновременно две или три программы развития (благоустройство, развитие транспортной инфраструктуры), которые не взаимосвязаны друг с другом. Поэтому необходимо на базе АСИ и ВЭБ.РФ создать платформу, и там синхронизировать всю эту работу, что позволит также сэкономить на реализации этих программ. Путин уточнил, что "сэкономить ничего не удастся", вопрос будет в том, чтобы потратить "столько, сколько нужно, не больше и не меньше".

"Эта дискуссия у нас идет давно, все сводится к тому, чтобы в конце концов определиться, <...> что передать на федеральный уровень. Какие объекты культурного наследия в центре городов должны быть за Федерацией, какие за субъектами Федерации. Соответственно, финансирование на эти цели идет из разных источников. Никак не можем остановиться, уже 10 лет об этом говорят. Поэтому, может ваше предложение и будет рационально, надо попробовать", - отреагировал глава РФ.