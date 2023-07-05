Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это одна из деталей деятельности преступного режима Зеленского на Украине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ЮНЕСКО незаконно помогает пристраивать в странах Евросоюза вывезенные с территории Украины культурные ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции "Спутник".

"Ведь в этом участвует и ЮНЕСКО, которое просто помогает пристраивать, назовем это так, культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины. Вне закона, естественно, то есть там не соблюдаются вообще никакие процедуры, нормы и так далее. [ЮНЕСКО пристраивает культурные ценности] в огромном количестве по странам Европейского союза", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что это одна из деталей деятельности преступного режима Зеленского на Украине "и всего того, что они покрывают", ЮНЕСКО участвует в ней напрямую.