5 июля, 06:36

Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать в ЕС вывезенные с Украины ценности

AP Photo/ Francois Mori
© AP Photo/ Francois Mori

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это одна из деталей деятельности преступного режима Зеленского на Украине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ЮНЕСКО незаконно помогает пристраивать в странах Евросоюза вывезенные с территории Украины культурные ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции "Спутник".

"Ведь в этом участвует и ЮНЕСКО, которое просто помогает пристраивать, назовем это так, культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины. Вне закона, естественно, то есть там не соблюдаются вообще никакие процедуры, нормы и так далее. [ЮНЕСКО пристраивает культурные ценности] в огромном количестве по странам Европейского союза", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что это одна из деталей деятельности преступного режима Зеленского на Украине "и всего того, что они покрывают", ЮНЕСКО участвует в ней напрямую. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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