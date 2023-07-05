Делегация Ирана примет участие в Международном детском культурном форуме в Москве

Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная отметила, что организаторы мероприятия будут ждать на форуме детей из Ирана

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Иранская молодежная делегация приедет в августе на Международный детский культурный форум в Москве, сообщила ТАСС статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная в среду в кулуарах "Российской креативной недели".

"У нас вчера была большая встреча на уровне руководителей двух ведомств, Ольга Борисовна [Любимова] встречала своего визави из Ирана и, конечно же, передала ему приглашение для ребят-иранцев, которых мы будем очень ждать на Детском культурном форуме в этом году с 10 по 12 августа. Я на встрече лично не присутствовала, насколько я понимаю, была очень живая реакция с его стороны. Он подтвердил, что участие будет обеспечено", - сказала собеседница агентства.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова провела встречу с министром культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммадом Мехди Эсмаили. По итогам встречи они сообщили журналистам, что Россия и Иран готовят ряд проектов в сфере культуры, в том числе будет подписано соглашение о кинопроизводстве, пройдут Дни духовной культуры России в Иране.

Международный детский культурный форум пройдет в Москве 10-12 августа. Впервые он прошел в столице в августе 2022 года. Его участниками стали дети из Белоруссии, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Египта и Абхазии, а также новых регионов РФ - Донецкой и Луганской народных республик.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит в Москве с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.