Создатели "Смешариков" и "Фиксиков" работают над новыми проектами для подростков

По словам гендиректора ГК "Рики" Юлии Немчиной, в российской анимационной отрасли ощущается нехватка контента для подростков.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Рики", являющаяся правообладателем анимационных брендов "Смешарики" и "Фиксики", запустила в разработку несколько проектов, нацеленных на подростковую аудиторию. По словам генерального директора ГК "Рики" Юлии Немчиной, в российской анимационной отрасли ощущается нехватка контента для подростков.

"Куда мы метим, и то, чего нет сейчас в российской анимации, - это контента на подростковую аудиторию. У нас в девелопменте находятся несколько проектов, которые будут как раз нацелены на подростковую аудиторию. Сейчас мы над этим работаем", - сказала она на "Российская анимация в современных реалиях: бизнес, технологии, креатив" Российской креативной недели.

Говоря о конкурентной среде в производстве анимации, участники сессии отметили, что ей стало направление, ориентированное на детей до 10 лет. "Я думаю, что все мы столкнулись с результатами перепроизводства российского контента. Несмотря на то что ушел контент иностранный, контента меньше не стало, потому что производители мощности наращивают", - сказал генеральный директор анимационной студии "Паровоз" Антон Сметанкин.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.