Организаторов "Нашествия" пригласили создать постоянную инфраструктуру в Калужской области

Глава региона Владислав Шапша привел в пример фестиваль "Дикая мята" в Тульской области

КАЛУГА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Калужской области пригласили организаторов фестиваля "Нашествие", который состоится в 2024 году, создать в регионе площадку с постоянной инфраструктурой. Проект может функционировать круглогодично, а не событийно, сказал в среду во время встречи с представителями бизнеса региона губернатор Владислав Шапша.

"Мы, когда с "Нашествием" разговаривали, в пример приводили, как в Тульской области проходит фестиваль "Дикая мята" на постоянной основе, и там площадка есть, инфраструктура, которая была построена за это время. Мы [организаторов] приглашали как раз с этой целью, чтобы они обосновались здесь и создали полную инфраструктуру, так, чтобы это работало круглогодично, а не от фестиваля к фестивалю", - сказал губернатор.

Управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец Иван Полисский на встрече обозначил проблематику нераскрытого туристического потенциала региона при его соседстве с Москвой. Спикер отметил сложность создать новый импульс для привлечения туристов. "Проблема заключается в том, что площадка и организаторы мероприятия работают в разных режимах. Площадка - это долгосрочные инвестиции, а фестиваль, например, такой крупный как "Нашествие", - это один раз приехали и уехали, при этом проведение мероприятия сильно влияет на экономику региона", - сказал Полисский.

Рок-фестиваль "Нашествие - 2023" должен был состояться 4-6 августа в деревне Митяево Калужской области. Его перенесли на 2024 год по причине безопасности. Фестиваль планируют провести у деревни Аристово Боровского района Калужской области.