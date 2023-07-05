В музее "Царское Село" с открытия фотовыставки стартовал проект о воздухоплавании

Программа завершится запуском 40-метрового дирижабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" запустил в среду проект "В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции". Как рассказала корреспонденту ТАСС начальник отдела развития и реализации проектов музея Татьяна Андреева, в рамках проекта подготовлено более 30 мероприятий, первым из которых стало открытие фотовыставки "О воздушном летании".

"Открытие фотовыставки "О воздушном летании" одновременно дало старт и проекту "В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции", в рамках которого запланировано более 30 мероприятий. Выставка расположена в Ратной палате, и мы очень рады представить на ней ранее не публиковавшиеся материалы из Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ России. Они являются партнерами нашего проекта, поэтому в цифровом формате предоставили эти фотографии из своих фондов. Впервые мы сможем их увидеть в открытом доступе", - рассказала Андреева.

По ее словам, выставка посвящена воздухоплаванию начала XX века и в годы Первой мировой войны. Посетители также смогут увидеть оцифрованные специально для проекта хроникальные видеоматериалы из Российского государственного архива кинофотодокументов в Красногорске, а также материалы из Музея техники Вадима Задорожного, Фонда русского зарубежья имени Александра Солженицына и мультимедийного проекта "Энциклопедия Долгопрудного". Выставка продолжит работу до конца октября, а пришедших в субботу будут ожидать еще и авторские экскурсии, подготовленные в рамках стартовавшего проекта.

О проекте

Проект "В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции" включает в себя лекции, кинопоказы под открытым небом и мастер-классы для детей и взрослых, а также экскурсии в музей "Россия в Великой войне", расположенный в Ратной палате. Кульминацией программы станет запуск в небо над Ратной палатой 40-метрового дирижабля.

"Финальное мероприятие проекта объединит историческую реконструкцию с участием клуба "Преображенский полк", большой детский мастер-класс в режиме нон-стоп и запуск в небо единственного в стране теплового 40-метрового дирижабля. Мы рассчитываем провести все это 5 августа, но так как это воздухоплавание, все очень сильно зависит от ветра, дата не окончательная", - отметила Андреева.

За подъем дирижабля в воздух будет отвечать Федерация воздухоплавательного спорта Ленинградской области. В реализации проекта участвуют Благотворительный фонд содействия музею "Царское Село" и научно-исследовательский университет "Высшая школа экономики" при поддержке Фонда президентских грантов.

О музее

Музей "Россия в Великой войне" открылся в Царском Селе в августе 2014 года. Он был задуман еще Николаем II, по указанию которого была построена Ратная палата. Это крупнейшая в стране постоянно действующая экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Коллекция музея, включающая около 2 тысяч артефактов (оружие, обмундирование, награды, фотографии, документы), в значительной степени формировалась за счет добровольных пожертвований. В числе дарителей были политики, ученые, коллекционеры и обычные люди, поделившиеся вещами из семейных архивов.