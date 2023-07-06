Иран планирует расширить культурное сотрудничество с Россией

В Минкультуры республики отметили, что туризм для Ирана - это прекрасная возможность культурного обмена

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Иран планирует расширить культурный взаимообмен с Россией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Мохаммад Мехди Эсмаили в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы ведем переговоры с русскими соседями по поводу установления культурных отношений в рамках ШОС. У нас было около 40 меморандумов о взаимопонимании, 2 меморандума - это были документы, касающиеся вопросов культуры. Давайте при сотрудничестве стран-членов расширим этот путь культурного развития вместе с военной, политической и экономической мощью ШОС", - сказал он.

Глава Минкультуры республики также отметил, что туризм для Ирана - это прекрасная возможность культурного обмена, поскольку республика богата памятниками культуры, историческими, природными и географическими достопримечательностями.

На саммите Совета глав государств - членов ШОС, который прошел во вторник в Нью-Дели в виртуальном формате, было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации.