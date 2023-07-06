В Воронеже покажут более 40 картин современных художников ЛНР и ДНР о событиях в Донбассе

Выставка "Без границ. Художники Донбасса" будет работать с 19 по 30 июля

ВОРОНЕЖ, 6 июля. /ТАСС/. Воронежский художественный музей имени Крамского впервые представит выставку "Без границ. Художники Донбасса", в которой собрано более 40 работ современных художников из Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР). Они отразили в картинах свое видение событий на Донбассе в реальных и мифических образах, рассказала ТАСС в четверг куратор выставки и руководитель проектов по направлению изобразительное искусство арт-кластера "Таврида" Ася Баскаева.

"Это работы современных молодых художников, которые или родились, или длительно были связаны с этими территориями. По сути, это выставка современного искусства, посвященного теме осмысления событий жизни, которые прошли на фоне войны. На выставке более 40 картин. Художники создавали свои картины в Донецке <...>, в Луганске <...>, где многие живут и никуда не уезжали, а кто-то - в эвакуации, в Новороссийске, Ростове, Подмосковье", - рассказала она.

Она объяснила, что выставка создана в арт-кластере "Таврида", для нее были отобраны работы порядка 25 художников, которые нарисовали как реальные объекты, например, пустые квартиры уехавших из Донбасса друзей, так и несуществующие - в виде станции "Донбасс". Собеседница агентства сказала, что Маргарита Асташова из ДНР нарисовала картину "Всадник" с наездником на грифах - как дух, олицетворение угрозы, и картину "Титан" с изображением Алчевского металлургического комбината, сравнив завод с мифическим титаном, а Екатерина Галичая из Луганска создала работу "За бугром" с маленькими лесными животными, которых караулит огромный волк.

"Есть работа художницы Ирины Синда Даа "Сирены", где она сравнивает звуковые тревожные сирены и сирен из греческой мифологии <...>. Восемь работ Аделины Шабановой из ЛНР "Синий рай", в которых она <...> переосмысливает статус войны и мирного человека: синие зайцы - это мирные люди, а хищная птица - это война <...>. Валерий Демидов из ДНР - человек, который сражался, он делает миниатюрную графику фломастером на бумаге четыре на пять сантиметров, и у нас есть его работа "Ценность" с горным пейзажем и надписью: самая великая ценность мира - любовь и покой в сердце твоем", - рассказала она.

По данным Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского, выставка "Без границ. Художники Донбасса" будет работать с 19 по 30 июля. Музей под современным названием существует в Воронеже с 1984 года. Создан в 1933 году как Музей изобразительных искусств на основе объединения художественных коллекций бывшего губернского музея и Музея древностей и изящных искусств Воронежского госуниверситета. В настоящее время фонды музея насчитывают более 20 тыс. единиц хранения.