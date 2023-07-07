Создатели фильма "Барби" прокомментировали ситуацию с картой в картине

В Warner Bros пояснили, что изображение не было призвано сделать какого-либо рода заявление

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Создатели фильма "Барби" пояснили, что не стремились сделать какое-либо политическое заявление за счет продемонстрированной в картине карты, напоминающей детский рисунок. Заявление представителя компании Warner Bros приводит в четверг журнал Variety.

"Карта в Барбиленде (вымышленная страна, в которой, по сюжету фильма, живут куклы Барби - прим. ТАСС) напоминает детский рисунок мелками", - говорится в заявлении представителя кинокомпании. По его словам, на рисунке изображено "воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в "настоящий мир". "Она [карта] не была призвана сделать какого-либо рода заявление", - подчеркнул представитель Warner Bros.

Ранее вьетнамская газета Tuoi Tre сообщила, что в стране запрещен прокат фильма "Барби" из-за демонстрации в нем карты Южно-Китайского моря, которая поддерживает территориальные претензии КНР в спорной акватории. Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг в свою очередь заявила, что Ханой запрещает использование и распространение любых продуктов и печатных изданий, содержащих изображения и упоминания о так называемой "линии девяти пунктиров", которой Пекин обозначает на картах подконтрольную ему обширную акваторию Южно-Китайского моря.

Вьетнам неоднократно заявлял о неприятии "линии девяти пунктиров", а также отвергал морские претензии Китая на архипелаг Чыонгша (Спратли) и Хоангша (Парасельские острова), противоречащие международному праву, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Спор между двумя странами вокруг принадлежности этих островов, которые и СРВ, и КНР считают своими, продолжается уже много лет. Помимо Вьетнама и Китая, о своих полных или частичных претензиях на эти территории, на шельфе которых, согласно экспертным оценкам, могут быть сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, одновременно заявляют Тайвань, Бруней, Малайзия и Филиппины. Официальная позиция Вьетнама сводится к тому, что Ханой "имеет достаточно исторических и законных оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами" Хоангша и Чыонгша.

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях должен был выйти на экраны Вьетнама 21 июля. Власти республики не в первый раз запрещают прокат американских кинокартин по причине неверного, с их точки зрения, изображения Южно-Китайского моря. В 2019 году правительство страны сняло с проката анимационный фильм компании DreamWorks "Эверест", а в прошлом году по той же причине запретило демонстрацию боевика компании Sony "Анчартед" (Uncharted).