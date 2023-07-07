В Турции презентовали международный проект "Клуб друзей России"

Один из инициаторов создания клуба сенатор Андрей Климов отметил, что для России нет недружественных народов

СТАМБУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Первое заседание "Клуба друзей России" - неформального международного проекта, направленного на популяризацию российской культуры и поддержание контактов между народами, - состоялось в пятницу в Стамбуле. Выступая на презентации фестивального марафона проекта, один из инициаторов создания клуба сенатор Андрей Климов отметил, что для России нет недружественных народов.

"Для нашей страны нет недружественных народов, и фестивальный марафон "Клуба друзей России" демонстрирует это со всей очевидностью", - сказал Климов на мероприятии в генконсульстве РФ. Он добавил, что в этом году марафон "получил глобальное измерение".

Климов зачитал обращение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к участникам марафона. "Сегодня, когда коллективный Запад буквально возвел в ранг своей государственной политики насаждение вражды между народами, особенно актуален главный девиз вашего фестивального марафона - "За культуру без разделительных линий". Ничто так не сближает людей, как традиционные духовно-нравственные ценности: гуманизм, достоинство, верность правде и справедливости, милосердие, сострадание, уважение к семье. Эти ценности передаются из поколения в поколение и в своей основе едины для народов всех стран мира", - говорится в обращении.

Генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов отметил, что проект "Клуба друзей России" призван продемонстрировать единство культурного пространства. "В условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада на нашу страну Россия намерена концентрировать свою созидательную энергию на тех географических векторах внешней политики, которые имеют значительные перспективы с точки зрения расширения взаимовыгодного международного сотрудничества. В этой связи мы настроены на дальнейшее углубление многопланового обоюдовыгодного партнерства с Турцией", - сказал дипломат.

Сенатор Климов передал на хранение на время проведения марафона его символ - жезл - российскому генконсулу. "Когда мы приезжаем в какую-либо страну, мы символически передаем этот жезл на временное хранение", - отметил он.

"Клуб друзей России" был создан по инициативе партии "Единая Россия" в этом году. Его поддерживают МИД РФ, Россотрудничество, российские политические и общественные организации.