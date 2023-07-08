На фестивале в Италии прошел концерт пианистки-виртуоза из России

Полина Осетинская представила программу "Музыка барокко в шедеврах мирового кинематографа"

СКАНСАНО /обл. Тоскана, Италия/, 8 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Концерт российской пианистки-виртуоза Полины Осетинской состоялся в рамках международного фестиваля классической музыки Morellino Classica в Скансано. Сольная программа Осетинской открыла в пятницу вечером мини-цикл фортепьянной музыки.

Музыкант представила программу "Музыка барокко в шедеврах мирового кинематографа". Первая часть состоит полностью из произведений Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), которые звучат в таких картинах, как "Солярис" Андрея Тарковского, "Рассекая волны" Ларса фон Триера и "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. Вторая часть включает сочинения Георга Фридриха Генделя (1685-1759), Генри Перселла (1659-1695), Жан-Филиппа Рамо (1683-1764).

"Я прошу вас не хлопать между произведениями, потому что я сочиняю свой фильм, а вы все - его зрители", - обратилась к публике Осетинская. На вопрос корреспондента ТАСС, какого жанра ее фильм, она ответила, что "это определяют слушающие" ее исполнение. "Это может быть и трагедия, и драма, или комедия, или даже трагифарс. Я всегда думаю о своем, о жизни. Я всегда играю про настоящее, про то, что происходит вокруг, со мной, с моими близкими", - рассказала пианистка.

Она призналась, что программу в последний момент пришлось менять, потому что изначально предполагался ее дует с альтистом Максимом Новиковым (ученик Юрия Башмета), но ему не дали въездную визу в Италию. "Мы сейчас сталкиваемся с тем, что нынешняя ситуация очень влияет на искусство", - отметила музыкант.

Фестиваль классической музыки Morellino Classica

Основатель фестиваля итальянский музыковед, импресарио и организатор концертов Антонио Бонфильо считает, что политические события не могут влиять на искусство и его представителей. "Приглашая музыканта, я не сморю на его паспорт. Я люблю классическую западную музыку, для меня нет разделения по национальностям, у нас на фестивалях выступают все. Неприемлемо строить препятствия музыканту на основе страны происхождения, это ошибка и с точки зрения социальной, и политической, но, главное, культурной", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Идея фестиваля появилась еще 20 лет назад со школы музыки, которую он открыл в Скансано. "Начать проводить концерты подтолкнуло наличие здесь театра Кастаньоли. Это небольшой театр, но исторический - 1850 года с прекрасной акустикой, и мы за годы фестиваля привозили сюда выдающихся музыкантов, многих российских. Мы подумали связать красивые места этого региона (Маремма), и площадками для концертов стали местные замки, церкви, монастыри и этрусские руины", - поделился собеседник агентства.

12 лет, на протяжении которых проходит фестиваль, не прерывавшийся даже в годы пандемии, рядом с Бонфильо его сын - Пьетро, тоже пианист. Несколько месяцев назад он выступал с Академическим симфоническим оркестром Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова в Кисловодске и в конце года вновь приглашен в Россию. "Для меня - это мечта. Россия - это родина великой музыки, и до сих пор именно там находятся одни из самых лучших музыкантов мира. Невозможно представить ни один фестиваль без участия русских", - считает он.

Фестиваль продлится почти до конца августа. В афише среди прочего вечер музыки Арама Хачатуряна с участием выпускника Московской государственной консерватории Карэна Шахгалдяна. По традиции музыкальный "маршрут" связан с винным и местами производства Morellino.

В пятницу вечер русской классической музыки с участием российских пианисток состоялся и в Перудже (обл. Умбрия). В программе прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.