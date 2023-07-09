В Ленобласти отмечают 640-летие Тихвинской иконы Божией Матери

В память о реликвии в регионе организовали фестиваль духовной музыки и культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сотни верующих собрались в Тихвинском Успенском монастыре в Ленинградской области, чтобы почтить Тихвинскую икону Божией Матери, которой в 2023 году исполняется 640 лет. К собравшимся в монастыре обратился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"Мы имеем счастье каждый год здесь, в Тихвинском монастыре, собираться на праздник нашей святыни. Икона вернулась в Россию, в Тихвин, когда мы с вами стали этого достойны, когда мы стали восстанавливать храмы, когда мы вернулись к Богу, когда поняли, что главное для нас - христианские ценности", - сказал Александр Дрозденко в своей речи.

Праздник иконы начался с божественной литургии. В память о реликвии проходит фестиваль духовной музыки и культуры, в рамках которого перед верующими выступает мужской хор Христорождественского подворья Александро-Свирского монастыря. Также гости праздника услышат колокольные перезвоны и увидят фильм об истории Тихвинской иконы Божией Матери.

Исторически день Тихвинской иконы отмечается 9 июля по григорианскому календарю, а ее историю отсчитывают с 1383 года, когда она впервые появляется в летописях Новгородской Республики. Уже после падения Новгородской Республики московский великий князь Василий III начал строительство в Тихвине Успенского монастыря, главной реликвией которого должна была стать чудотворная икона Божией Матери.

Во время антирелигиозной борьбы советской власти икона была перемещена в Тихвинский музей, откуда она в 1941 году была вынесена немецкой оккупационной администрацией и передана в Псков Псковской духовной православной миссии. В 1944 году икона была вывезена в Ригу, а потом в Германию, откуда она попала в американскую зону оккупации страны.

В 1950 году икона была размещена в Свято-Троицком православном соборе американского Чикаго, где она хранилась до 2004 года. В тот год христианскую реликвию торжественно вернули на ее историческое место в Тихвинский Успенский монастырь, где чудотворная икона и хранится по сей день.