Во Вьетнаме открылись Дни культуры России

Мероприятия фестиваля пройдут сразу в двух городах - Ханое и Халонге

ХАНОЙ, 10 июля. /ТАСС/. Дни культуры России во Вьетнаме торжественно открылись в понедельник концертом московского государственного академического театра танца "Гжель" в Большом театре Ханоя. В числе почетных гостей на вечере присутствовали руководители нескольких вьетнамских министерств и правительственных учреждений, прославленные деятели культуры и искусства, представители иностранного дипкорпуса.

Открывая праздник, заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев огласил приветственное послание министра культуры России Ольги Любимовой, адресованное участникам и гостям фестиваля. "Взаимный интерес к изучению богатейшего культурного наследия России и Вьетнама является основой для укрепления партнерства между нашими государствами", - отметила глава Минкульта РФ. Она обратила внимание, что в Ханое представлены лучшие образцы русского фольклора в исполнении театра танца "Гжель", а также музыкальные композиции и танцы, которые исполнят солисты фольклорных коллективов из республик Башкортостан и Адыгея. "Уверена, что богатство русского народного творчества, талант, мастерство и преданность любимому делу наших артистов найдут горячий отклик в ваших сердцах", - говорится в обращении министра.

Культурно-гуманитарное сотрудничество играет особую роль в развитии российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Культурные обмены способствуют укреплению взаимопонимания и сохранению традиций дружбы между Россией и Вьетнамом, отметил замглавы Минкульта РФ. "Мы высоко ценим интерес вьетнамской публики к историко-культурному наследию России и неизменно рады любой возможности лучше познать культуру и искусство Вьетнама", - сказал он, выразив уверенность, что Дни культуры России во Вьетнаме послужат мощным стимулом к дальнейшему расширению диалога между двумя государствами.

Мероприятия фестиваля пройдут сразу в двух вьетнамских городах - Ханое и Халонге, где вьетнамским зрителям будут представлены выступления прославленных российских художественных коллективов и исполнителей, а также тематическая фотоэкспозиция.

Помимо вокально-хореографических композиций из репертуара театра танца "Гжель" вьетнамские зрители познакомятся с башкирскими народными мелодиями в исполнении музыканта Ильнура Хайруллина и адыгскими народными танцами, которые исполнит солист государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Пшимаф Хажоков.

Вьетнамской публике также будет представлена фотовыставка, отражающая русские пейзажи, портреты и жанровые зарисовки, а также историю России, традиционные обряды и праздники российского народа.