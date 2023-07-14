В Москве в "Зарядье" к юбилеям Высоцкого и Гайдая пройдут тематические "Киновыходные"

Для посетителей подготовили театрализованные представления и показы фильмов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Программа "Киновыходные", приуроченная к 85-летию со дня рождения артиста Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, пройдет в парке "Зарядье" 15 и 16 июля. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра столицы.

"Культурная программа "Киновыходные" пройдет в парке "Зарядье" 15 и 16 июля. Она приурочена к двум юбилеям - 85-летию со дня рождения артиста Владимира Высоцкого и 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая. Оба дня с 12:00 до 23:00 жителей и гостей столицы ждут театрализованные представления и показы любимых картин", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что культурная программа субботы пройдет под названием "Москва. Кино. Высоцкий" и будет посвящена жизни и творчеству артиста. У входа в медиацентр состоится иммерсивный спектакль "Парень из соседнего двора", в котором воссоздадут атмосферу жизни маленького московского дворика с песнями под гитару и игрой в домино. У "Заповедного посольства" исполнят несколько сочинений по мотивам музыкальной сказки артиста "Алиса в Стране чудес". Кроме того, в березовой роще участники презентации "Высоцкий и мода" воспроизведут образы самого Высоцкого и его супруги Марины Влади. Напротив парящего моста разместится арт-объект "Стена Высоцкого". Вечером для гостей пройдут лекции, концерт и кинопоказ.

В воскресенье состоится программа "Разговор со счастьем", которая будет приурочена к 100-летию со дня рождения Гайдая. В пространстве "Снимается кино!" около медиацентра разместится съемочная площадка с оборудованием, центром подбора актеров, режиссерской и операторской группами, гримерами, костюмерами. Любой желающий, пройдя кастинг, сможет сняться в известных сценах фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" или "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Гостей ждет юмористическая программа "Комедия и жизнь" и дефиле "Мода в фильмах Гайдая". Будет работать тематическая фотозона по мотивам картин режиссера.

"На творчестве Владимира Семеновича и Леонида Иовича выросло не одно поколение. В "Зарядье" можно будет увидеть и услышать их знаменитые произведения, а заодно ощутить дух эпохи, в которой они жили и работали. Приглашаем москвичей и туристов на концерты и показы фильмов", - привели в тексте слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.