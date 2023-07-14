Международная ассоциация музеев нефтегазовой истории появится в 2023 году

Планируется, что в нее войдут представители музейного сообщества как минимум семи стран, в частности, России и Азербайджана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июля. /ТАСС/. Первая международная ассоциация музеев нефтегазовой истории начнет действовать в 2023 году. Благодаря ей музеи России, Азербайджана и еще как минимум пяти стран, а также частные коллекционеры смогут поддерживать живое общение, оперативно решать возникающие вопросы, совместно проводить мероприятия и организовывать выставки, сообщил ТАСС в пятницу директор Музея геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск) Александр Паньков.

"Наш музей инициировал создание первой Международной ассоциации музеев нефтегазовой истории. Она появится в 2023 году. Идею, в частности, поддержали представители музеев Югры, Россия и Азербайджан, а также [представители] Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), Союза нефтегазопромышленников РФ. Планируется, что в нее войдут представители музейного сообщества как минимум семи стран, в частности, России и Азербайджана. <…> Сейчас нам не хватает живого общения, возможности решать здесь и сейчас многие вопросы, в том числе по организации совместных выставок, когда можно, например, оперативно найти интересные коллекции в фондах и договориться об их демонстрации - новая организация поможет в этом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представители музеев также смогут делиться опытом, идеями, совместно решать возникающие вопросы, проводить выставки. "В нее войдут различные организации - от частных небольших до крупных государственных музеев. Ранее у них такой возможности для оперативного взаимодействия и проведения совместных мероприятий не было", - уточнил Паньков.

Кроме того, одним из важных мероприятий станет учреждение Международной премии в области сохранения и популяризации нефтегазовой истории, а победители будут определятся в нескольких номинациях.