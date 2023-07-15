В Главархив к акции "Московская фотолетопись" поступило около 80 любительских пленок

Большую часть коллекции составили видовые и жанровые снимки

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Около 80 цветных пленок и негативов конца 1990-х - начала 2000-х годов поступило в фонды Главархива Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В фонды Главархива Москвы поступили новые фотоматериалы любительской съемки - около 80 цветных пленок и негативов, созданных, предположительно, в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Их предоставила москвичка Екатерина Фадеенкова в рамках акции "Московская фотолетопись", - говорится в сообщении.

Большую часть коллекции составляют видовые и жанровые снимки - например, фотографии, сделанные во время путешествий по Москве и Санкт-Петербургу, Казани, Волгограду, Карелии, Крыму и другим местам и городам России. На одном из снимков запечатлен памятник Василию Чапаеву в Самаре, на другом - дом Крупиновых на улице Андрея Рублева в Городце.

Проект "Московская фотолетопись" - второй этап акции "Москва - с заботой об истории" - начался весной 2021 года при поддержке Главархива и центров госуслуг "Мои документы". Жители столицы получили возможность передавать на вечное хранение фото- и кинопленки из семейных архивов с советского времени до 2000-х годов. Всего в рамках акции передали более 4,5 тыс. снимков.