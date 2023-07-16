Макрон назвал Джейн Биркин французской иконой

Президент Франции описал ее как "идеальную актрису с нежным голосом"

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Певица и актриса Джейн Биркин, ушедшая из жизни в Париже в возрасте 76 лет, стала французской иконой. Об этом заявил в воскресенье в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Поскольку она олицетворяла свободу и пела самые прекрасные слова на французском языке, Джейн Биркин стала французской иконой", - отметил Макрон. Он описал ее как "идеальную актрису с нежным голосом".

В свою очередь Министерство культуры Франции назвало Биркин "иконой франкофонии". "Сотрудничество с великими артистами, такими как Серж Генсбур, Этьен Дао и Аньес Варда, сделало Джейн Биркин вечной иконой франкофонии", - отмечается в сообщении ведомства, размещенном в Twitter.

Соболезнования в связи со смертью Биркин выразила премьер-министр Франции Элизабет Борн, которая отметила "ее удивительный голос и шарм". "Благодаря своему таланту и своей музыке она останется в памяти многих поколений", - подчеркнула Борн в Twitter.