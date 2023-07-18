В Дагестане покажут спектакли на открытых площадках по творчеству Расула Гамзатова

Показы пройдут в Махачкале, Каспийске, Дербенте

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Показы спектаклей по произведениям народного поэта Расула Гамзатова пройдут на открытых площадках и в парках в трех дагестанских городах. Показы будут организованы в дни празднования 100-летия со дня рождения поэта, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

"8-9-10 сентября планируются показы спектаклей по произведениям поэта на открытых площадках и в городских парковых зонах в Махачкале, Каспийске, Дербенте. Праздничные мероприятия запланированы и во всех муниципалитетах республики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кроме того, до конца года запланированы премьерные показы спектаклей по произведениям поэта. Их представят дагестанский театр оперы и балета и государственный республиканский русский драматический театр имени Максима Горького.

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки в Дагестане у подножия горы Тарки-Тау.