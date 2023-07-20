Эрмитаж организует серию бесплатных концертов для посетителей в очереди

Каждое выступление будет соответствовать определенной тематике, связанной с Зимним дворцом и займет около 40 минут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж совместно с центром современных технологий в искусстве "Арт-паркинг" организуют серию музыкальных концертов для посетителей, ожидающих очереди в музей в дни бесплатного входа. Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, первый бесплатный концерт в Большом дворе Зимнего дворца пройдет 20 июля, затем выступления повторятся 17 августа и 21 сентября.

"Третий четверг месяца - день бесплатного посещения Государственного Эрмитажа - станет еще более особенным. В Большом дворе Зимнего дворца Эрмитаж и центр современных технологий в искусстве "Арт-паркинг" организуют серию бесплатных музыкальных концертов для посетителей музея. Музыка поможет гостям Главного музейного комплекса скрасить ожидание открытия выставочных залов и настроиться на посещение Эрмитажа", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Концерты цикла "Музыкальные променады" продолжительностью около 40 минут будут проходить в утренние часы. Музыка для каждого выступления будет соответствовать определенной тематике, связанной с Эрмитажем. Как сообщила пресс-служба, первый концерт приурочен к проходящей в Зимнем дворце выставке "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем". Дуэт Игоря Лисова и Тараса Драка представит редкие, старинные инструменты, созвучные теме экспозиции и эпохе Ренессанса - флейту, цистру, лютню и мандолину.

"Репертуар концерта собран на основе произведений XVI века. Музыканты исполнят сочинения немецких композиторов и лютнистов Ганса и Мельхиора Нойзидлеров, известного английского композитора-лютниста Джона Даулэнда, утонченные мелодии прославленного француза Клодена де Сермизи, испанского гамбиста Диего Ортиса, знаменитого пьесами для виолы и клавесина, вокальной духовной и церковной музыкой, а также фламандского нотоиздателя и композитора Тильмана Сузато", - сообщили в Эрмитаже.