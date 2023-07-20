Артисты оперы и оркестр Большого театра примут участие в музыкальном фестивале "Сириус"

За дирижерским пультом будет стоять Алексей Верещагин

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Солисты оперной труппы и оркестр Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) 23 июля выступят с гала-концертом на Большом летнем музыкальном фестивале "Сириус", сообщила в четверг пресс-служба ГАБТ.

"В программе - арии, дуэты, симфонические фрагменты из опер Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других", - говорится в сообщении.

В концерте примут участие солисты Светлана Лачина, Анна Нечаева, Анна Шаповалова (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Бехзод Давронов, Олег Долгов (тенора), Игорь Головатенко, Андрей Потатурин (баритоны), стажер оперной труппы Полина Шабунина (сопрано). За дирижерским пультом будет стоять Алексей Верещагин, добавили в театре.

Фестиваль продлится с 15 июля по 26 августа. На смотре, как ожидается, выступят артисты Мариинского театра и Валерий Гергиев, камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Юрий Башмет, Ансамбль имени Игоря Моисеева, Российский национальный оркестр, Московский государственный академический симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Квартет имени Бородина, а также Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Вадим Репин и многие другие.

Программа включает в том числе необычные форматы концертов: "полчаса классики", "музыка на крыше". Гостей смотра ждут лекции и встречи с музыкантами. Все события фестиваля проходят в Парке науки и искусства "Сириус" и на Открытой сцене на Медальной площади в Олимпийском парке.

Это уже вторые гастроли Большого театра в Сочи в 2023 году: в мае солисты балета выступили на фестивале "Sirius Dance Days".