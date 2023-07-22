"России нужны песни, отражающие события в стране". Олег Газманов — об искусстве и СВО

Народный артист РФ, исполнитель песен "Мои ясные дни", "Офицеры", "Морячка" и многих других Олег Газманов отмечает в субботу, 22 июля, 72-летие. В преддверии дня рождения музыкант рассказал ТАСС, как недавно отметил фарфоровую свадьбу, а также поделился своими взглядами на современную музыку и правилами жизни

О своих традициях

Я не очень люблю собирать много народу на день рождения и другие праздники. Нам с женой больше нравится путешествовать. И в этот раз, кстати, в день нашей фарфоровой свадьбы (20-летие со дня регистрации брака — прим. ТАСС) моя неугомонная Маруся (супруга артиста — прим. ТАСС) организовала поездку в Переславль-Залесский и прогулку в Сергиевом Посаде. Также мы покатались по Плещееву озеру на лодке и переночевали в экоотеле, довольные вернулись домой.

Свой день рождения — 22 июля — по традиции я отмечаю на родине (артист родился в Калининградской области — прим. ТАСС). И в этот раз снова в Светлогорске, на берегу Балтийского моря, в "Янтарь-холле" (концертный зал — прим. ТАСС) дам сольный концерт. Туда приедут мои друзья и дети, если найдут возможность. Для меня самое лучшее в свой день рождения — петь для своих зрителей.

О современной музыке, песнях и своем конкурсе

Я считаю, что сейчас нашей стране нужна музыка и стихи, которые отражают то, что происходит в стране и в мире. Я удивляюсь, почему на наших радиостанциях почти нет песен в поддержку наших воинов. И в этом смысле шоу-бизнес, на мой взгляд, пострадал. Многие наши знаменитости повели себя так, что народ их теперь не воспринимает. С другой стороны, происходит очищение, и появляются новые имена, например, такие как Shaman.

К сожалению, у молодых исполнителей недостаточно песен хорошего качества о нашей стране, о том, что нас волнует. Для этого я еще 15 лет назад придумал проект "Родники" (национальный проект патриотической песни — прим. ТАСС), который по сути является российским творческим общественным движением, объединяющим патриотически настроенных талантливых людей из 75 регионов, которые общаются между собой, создают совместно песни, принимают участие в тематических акциях. Народ получил возможность без посредников транслировать на нашей платформе свои мысли и предпочтения. Мы получили около 20 тыс. произведений (в 2023 году — прим. ТАСС). Путем народного голосования определили наиболее интересные работы и отобрали участников для финала нашего конкурса. Фестиваль пройдет в Ставрополе. Я уверен, что мы получим новые прекрасные песни и стихи, а также новые имена на сцене. Кстати, присылают стихи и песни на 90% про специальную военную операцию (СВО) и нашу Родину. Это меня очень радует. А об артистах, обманувших и потерявших свою страну и своих зрителей, говорить не хочу. Я народный артист своей страны, никогда и никуда уезжать из России не собираюсь. Несмотря на давление, угрозы и санкции, буду и дальше петь и писать новые песни для России и своего народа.

О секретах

Специальных секретов здоровья у меня нет. Занимаюсь спортом, стараюсь поменьше есть, люблю жену, семью, страну, своих зрителей. Люблю свою работу: петь и сочинять. Люблю жить. Короче, много чего люблю. Если коротко, руководствуюсь по жизни такими правилами:

когда я зол — не отвечаю;

когда я счастлив — не обещаю;

когда грустно и на душе пусто — пишу веселые песни, так жить интересней;

когда мне весело — пишу грустные баллады, чтобы со вселенной поладить;

а когда устал или же не выспался — иду и спортом занимаюсь:

"Нагрузка и зарядка — и будет все в порядке".

Беседовала Полина Богомолова