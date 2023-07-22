Балет Большого театра отправляется на гастроли в Китай

За время гастролей, которые пройдут впервые после пятилетнего перерыва, будут даны четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Балетная труппа Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России отбывает в субботу на гастроли в Китай. Выступления российского коллектива пройдут с 25 по 30 июля в Пекине, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"Нынешние гастроли Большого театра в Китае пройдут после пятилетнего перерыва. Для выступления российским танцовщикам предоставлен рассчитанный на 2,4 тыс. зрителей Оперный зал Национального центра исполнительских искусств в Пекине. За время гастролей будут даны четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, перед китайскими зрителями выступят ведущие солисты балета ГАБТ, в числе которых будут, в частности, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Мария Виноградова, Алена Ковалева, Игорь Цвирко, Дмитрий Смилевски, Денис Родькин, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Денис Савин, Михаил Лобухин и другие. Выступления Большого балета пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая, за дирижерский пульт встанет Павел Клиничев.

Как сообщили в пресс-службе ГАБТ, в нынешнем тысячелетии Большой театр выступал в Китае неоднократно. В 2001 году вниманию китайских театралов был предложен балет "Лебединое озеро", который был показан в Шанхае и Пекине. В 2006 году в честь открытия Года России в Китае артисты оперы, балета и оркестр Большого дали два концерта, которые прошли в рассчитанном на 10 тыс. мест главном зале Дома народных собраний, одном из самых знаменитых зданий китайской столицы.

Все творческие коллективы ГАБТ приняли участие в пекинских гастролях в 2010 году, когда были представлены опера "Евгений Онегин" и балеты "Дочь фараона" и "Дон Кихот". В 2015 году состоялись полномасштабные гастроли оперы, балета и оркестра Большого театра в Гонконге, прошедшие в рамках знаменитого Гонконгского фестиваля искусств, где ГАБТ показал оперу "Царская невеста" и балеты "Пламя Парижа" и "Драгоценности".

В 2018 году Большой театр принял участие в праздновании двадцатилетия Большого театра Шанхая. В честь этого события были даны три представления оперы "Царская невеста". Спустя несколько дней, дождавшись прилета оркестра, балетная труппа ГАБТ показала на ставшей к тому времени уже традиционной для него площадке - в Оперном зале пекинского Центра искусств - по три представления балетов "Корсар" и "Пламя Парижа".