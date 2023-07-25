В Ленобласти выполнят консервацию руин церкви, построенной по указу Ивана Грозного

Председатель комитета по сохранению культурного наследия региона Владимир Цой отметил, что это позволит остановить разрушение объекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Руины одного из старейших храмов в Ленинградской области, построенного во времена Ивана Грозного, будут законсервированы для сохранения памятника и его возможной реставрации в будущем. Об этом сообщил на заседании областного пресс-клуба в петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

"Мы оцениваем эту программу крайне эффективной: при относительно небольших затратах из федерального бюджета мы действительно спасаем памятники. У нас есть план по заявкам на 2024 год. Мы будем настаивать на консервации потрясающего храма, который располагается в деревне Каменные Поляны Лужского района. Это храм поздненовгородского зодчества второй половины XVI века, построенный, по преданию, на этом месте по велению Ивана Грозного", - сообщил Цой.

По его словам, церковь будет включена в программу консервации объектов культурного наследия федерального значения на территории Ленинградской области. В рамках этой программы, начавшейся в 2021 году, уже предприняты меры по сохранению нескольких древних памятников в Старой Ладоге и других населенных пунктах региона.

Он рассказал, что в первый год действия программы в нее вошли три объекта в Ленинградской области: Никольская церковь в Старой Ладоге, церковь в Елизаветино в Гатчинском районе и собор бывшего Домениканского монастыря в Выборге. Все три объекта находились в очень сложном состоянии, по двум из них консервационные работы завершены, по третьему, в Выборге, еще продолжаются.

"В 2023 году Ленинградская область продолжила активно участвовать в программе консервации, в этом году в нее вошло уже пять объектов - это церковь Василия Кесарийского в деревне Чернавино Волховского района, настоятельский корпус Никольского монастыря в Старой Ладоге, церковь иконы Тихвинской Божией Матери в деревне Колчаново в Волховском районе, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнеже в Волосовском районе и церковь Святой Троицы в деревне Пятая Гора в Волосовском районе. Сейчас разрабатывается проектная документация, часть уже поступила на согласование, после этого непосредственно начнутся консервационные работы. Уверен, что они будут проведены в текущем году и частично в следующем, это будет зависеть от объема", - добавил глава комитета.

Он отметил, что консервация позволяет остановить разрушение памятников и не утратить их до принятия решения о реставрации, которая требует больше средств и усилий. "Консервация - это комплекс мер, когда мы останавливаем разрушение памятника. То есть мы не принимаем каких-то реставрационных решений. Например, в рамках консервационных действий мы не можем сделать памятнику новую кровлю, но мы можем сделать временную", - пояснил Цой.