Netflix выпустит сериал о судебном разбирательстве Джонни Деппа и Эмбер Херд

Он выйдет 16 августа

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Netflix опубликовал трейлер документального сериала о скандальном суде актера Джонни Деппа и его бывшей жены актрисы Эмбер Херд, сам фильм выйдет 16 августа.

"Новый сериал режиссера Эммы Купер посвящен судебному процессу с целью представить нейтральный обзор того, что происходило", - говорится в опубликованном в среду пресс-релизе Netflix. Также в сообщении отмечается, что всего будет три серии, в которых будут показаны кадры трансляции судебных заседаний, комментарии обычных людей в социальных сетях TikTok и Twitter.

Ранее присяжные постановили, что Херд оклеветала Деппа, обвинив его в домашнем насилии, и должна выплатить ему $15 млн компенсации.

Депп обвинил Херд в клевете и потребовал через суд компенсацию в размере $50 млн. Причиной стала ее статья в газете The Washington Post, в которой она заявила, что подвергалась домашнему насилию. При этом она не обвиняла именно Деппа. Тем не менее ее бывший муж утверждает, что из-за публикации ему отказали в нескольких крупных ролях. Он также, в свою очередь, обвинил бывшую жену в домашнем насилии.

Депп и Херд познакомились в 2009 году, состояли в браке в 2015-2016 годах. Судебный процесс начался в апреле 2022 года и широко освещался в американских СМИ. Согласно социологическим опросам, американцы в последние месяцы писали о нем в соцсетях чаще, чем о конфликте на Украине и инфляции. Трансляцию вынесения вердикта онлайн смотрели более 2,7 млн человек.

Netflix - компания, которая предлагает для просмотра фильмы и сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году. С 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. Сервис действует почти в 200 странах. В 2022 году компания объявила об уходе с российского рынка.