Реставрация иконы неизвестного святого помогла распознать образ Кирилла Белозерского

По словам художника-реставратора Ивана Федышина, на процесс восстановления ушел один год

ТАСС, 31 июля. Реставрация редкой иконы XVIII века с изображением неизвестного святого, проведенная в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, помогла установить, что на ней запечатлен образ основателя монастыря - преподобного Кирилла Белозерского, сообщили ТАСС в музее.

"Долгое время одна редкая икона XVIII века в учетных документах значилась как "Неизвестный святой", и только после реставрации на памятнике открылся образ основателя крупнейшего православного монастыря не только России, но и Европы - преподобного Кирилла Белозерского", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

Раскрытие иконы проходило в реставрационных мастерских Кирилло-Белозерского музея. Изображение находилось под покровной пленкой потемневшей от времени, почти черной олифы.

По словам художника-реставратора Ивана Федышина, который реставрировал икону, восстановление было сложным. В некоторых местах наблюдались "выкрошки" и утраты красочного слоя до грунта. На работу ушел год. Серебряный оклад восстанавливала реставратор по металлу Светлана Смирнова. В ходе работы удалены загрязнения и продукты коррозии, выполнены консервация и монтаж оклада на планшет. Кроме того, сохранился венец от иконы с тремя крупными камнями, закрепленными в глухих кастах. После апробации в Северной государственной инспекции пробирного надзора в Великом Устюге стало ясно, что предметы выполнены из серебра.

Венец и оклад от иконы сейчас находятся на хранении в коллекции драгоценных металлов музея, а икона с раскрытым образом преподобного Кирилла Белозерского представлена на всеобщее обозрение в открытом фондохранилище икон в Вологодской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

По словам директора музея, собрание памятников древнерусской живописи насчитывает более 87 тыс. предметов церковного и народно-прикладного искусства, письменных и археологических источников. Основой музейных фондов является собрание иконописи. На сегодня в него входит 5% от общего числа экспонатов. Это памятники XV - начала XX века, происходящие из Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Горицкого монастырей, Нило-Сорской пустыни, из приходских церквей города Кириллова, Белозерска, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского районов Вологодской области. Среди них можно увидеть как подписные памятники, так и не атрибутированные, одним из которых до недавнего времени была и икона "Неизвестный святой".

О монастыре

Основанный в 1397 году монахом Кириллом Кирилло-Белозерский монастырь является крупнейшим православным монастырем-крепостью из дошедших до нашего времени со времен Древней Руси. Крепость является вершиной средневекового фортификационного искусства. Состоит из 11 каменных церквей, колокольни, двух трапезных, двух больниц, жилых и хозяйственных построек, находящихся в окружении двойного кольца крепостных укреплений XVI и XVII веков. Ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.