Пользователи Russpass получат бонусы на покупку билетов в музеи и на спектакли

Список товаров или услуг, доступных для оплаты бонусами, опубликован на странице программы лояльности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Программа лояльности заработала на цифровом туристическом сервисе Russpass. За действия на портале зарегистрированные пользователи получают бонусы, которые можно тратить на посещение выставок, музеев и получение скидок в магазинах, сообщили в пресс-службе Мостуризма.

"Пользователям туристического сервиса Russpass стала доступна программа лояльности. Бонусы начисляют за действия на портале: регистрацию аккаунта, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, оценку мест и предложений сервиса. Бонусные баллы можно использовать для частичной оплаты билетов на спектакли, а также в некоторые музеи и галереи. Кроме того, их можно обменять на промокоды и электронные скидочные купоны от партнеров сервиса", - значится в сообщении.

Список товаров или услуг, доступных для оплаты бонусами, опубликован на странице программы лояльности. Под описанием каждого предложения указано, сколько баллов можно потратить на его покупку, и какую скидку получат в итоге пользователи. Бонусы "меняют" на рубли по курсу один к одному.

"На сегодняшний день пользователям доступно более 20 музеев, экскурсий и других предложений сервиса, которые можно посетить, частично расплатившись бонусами. Например, можно сходить на иммерсивные спектакли в гостиницах "Националь" и "Хилтон Ленинградская", сэкономив при покупке билета более 400 рублей. Или получить за баллы купон на скидку в 100 рублей для велопроката. Список возможностей, которые предоставляет бонусная программа Russpass, будет постоянно пополняться", - добавили в пресс-службе.

Так, за регистрацию в сервисе новому пользователю начислят 50 баллов. Столько же он получит, оставив отзыв и поделившись своими впечатлениями от посещения какого-то мероприятия или поездки. Еще 100 баллов можно получить за покупки билетов на экскурсии, выставки, музеи, а также бронирование отелей на сайте.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass начал работу в июле 2020 года. В настоящее время он предлагает 30 сервисов и свыше 20 тыс. различных продуктов для путешествий. На Russpass можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу.

Russpass создан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный комитет по туризму совместно с городским департаментом информационных технологий.